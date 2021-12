Kuntosalien mahdollinen kiinnimeno harmittaa Salossa – ”Ei olisi hirveästi mitään tekemistä, jos kuntosalit suljettaisiin”

Salolaiset Ruska Isosaari ja Amanda Kekkonen treenasivat Salon Gym & Fitness Centerissä maanantaina keskipäivällä. Isosaari käy kuntosalilla 3–7 kertaa viikossa ja Kekkonen 3–6 kertaa, joten heille salin kiinnimeno vaikuttaisi isosti.

– Kuntosali on töiden ja koulun jälkeen ainoa harrastukseni, joten olisi se aika paha juttu, jos täällä ei saisi käydä, Kekkonen sanoo.

– Kuntosalilla käyminen on iso osa arkeani. Ei olisi hirveästi mitään tekemistä, jos salit suljettaisiin, Isosaari komppaa.

Isosaari ja Kekkonen toivovat, ettei kuntosaleja suljettaisi kokonaan, vaan niissä saisi olla ennakkoajanvarauksella esimerkiksi 10 henkilö kerrallaan.

– Tein kotitreenejä jossain vaiheessa korona-aikana, mutta ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin kuntosali. Lisäksi lenkkeily ei ole talvella niin kivaa, Kekkonen kertoo.

Kummatkin ovat treenanneet aktiivisesti läpi korona-ajan. Isosaari ja Kekkonen pyrkivät ajoittamaan kuntosalilla käymisen keskipäivään, jolloin salilla on hiljaisin aika.

– Koronan alussa pidin vähän taukoa, mutta nyt olen käynyt normaalisti, vaikka tartuntaluvut ovat jälleen nousseet. Täällä on mielestäni turvallista treenata, Kekkonen pohtii.

– Suurin osa treenaajista pyyhkii laitteet käyttönsä jälkeen, Isosaari on havainnut.

Myös Tuomo Laukkanen oli tullut kuntosalille maanantaina. Hän pitää suurena harmina, jos salit suljettaisiin Salossa.

– Jos joku pitäisi olla ihmisille sallittua myös näinä aikoina, niin liikuntamahdollisuudet, Laukkanen sanoo.

Laukkanen asuu Helsingissä, mutta on työskennellyt etänä Suomusjärvellä korona-aikana.

– Tavoitteenani on ollut käydä neljä kertaa viikossa salilla ja se on toteutunut. Tämä on tärkeä osa viikon liikuntaa. Jos kuntosali suljetaan, korvaavana liikuntana olisi lenkkeily, Laukkanen kertoo.

Laukkanen poikkesi maanantaina normaalista saliaikataulustaan, sillä yleensä hän on treenaamassa kello 16 ja 19 välillä.

– Itselläni on ollut turvallinen olo salilla, koska minulla on rokotukset kunnossa. Korona-ajan noteeraa kuntosalilla siten, että yritän noudattaa sääntöjä, kuten puhdistamalla paikat käytön jälkeen ja pitämällä turvavälejä muihin ihmisiin, Laukkanen toteaa.