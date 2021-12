Kustannustuen viides kierros tulee haettavaksi

Valtiokonttori avaa tänään yritysten määräaikaisen kustannustuen viidennen kierroksen haettavaksi. Hakuaika jatkuu 18. helmikuuta asti.

Kierros on aiempaa rajatumpi, ja se on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille.

Tuen piiriin kuuluvia toimialoja on tällä kierroksella 41. Tuella korvataan kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet koronarajoituksista kesän aikana.

Valtiokonttori on maksanut tähän mennessä kustannustukea yhteensä noin 760 miljoonan euron edestä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi sunnuntaina Demokraatille, että kuudennelle kustannuskierrokselle on löydettävä rahoitus, jos Suomessa alkaa uusi koronasulku. Elinkeinoelämän edustajat ovat painokkaasti edellyttäneet, että kustannustukien jakamista on jatkettava.

https://demokraatti.fi/lintila-demokraatille-olen-antanut-maarayksen-valmiudesta-kustannustuen-kuudenteen-kierrokseen/

STT