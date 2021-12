Kuuden teini-ikäisen hyväksikäyttö toi yli 11 vuotta vankeutta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut yli 11 vuoden vankeuteen miehen, joka käräjäoikeuden mukaan käytti seksuaalisesti hyväkseen kuutta teini-ikäistä. Osaan sukupuoliyhteyksistä on liittynyt sadomasokistisia piirteitä, kertoo käräjäoikeus julkisessa selosteessa.

Kuudesta rikosten uhrista kaksi on ollut tapahtumien aikaan sijoitettuna. Yksi on lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammainen. Nuoret ovat olleet iältään 13-16-vuotiaita.

Selosteen mukaan mies hankkiutui nuorten kanssa tekemisiin sosiaalisessa mediassa ja ryhtyi käymään heidän kanssaan seksuaalisväritteistä keskustelua. Hän houkutteli heitä lähettämään intiimejä kuvia ja videoita itsestään. Kuudesta nuoresta neljä hän onnistui houkuttelemaan yhteen tai useampaan tapaamiseen.

Osassa tapauksista mies kuvasi matkapuhelimellaan sukupuoliyhteyksiään ja muuta seksuaalista kanssakäymistään nuorten kanssa heidän tietämättään ja ilman heidän suostumustaan. Hän tallensi kuvamateriaalia matkapuhelimeensa ja muistitikulle.

Miehen tietokoneelta löydettiin lisäksi suuri määrä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen väkivaltaan liittyvää kuva-aineistoa, joka käräjäoikeuden mukaan on lajissaan törkeää.

Syytekohtia jutussa on kaikkiaan 15. Käräjäoikeuden mukaan Janne Valtteri Kujala (aiemmalta nimeltään Hannu Kasper Kymén) syyllistyi muun muassa törkeään lapsenraiskaukseen, neljään törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta ja sellaisen yritykseen sekä kahteen törkeään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämiseen. Kujalaa syytettiin myös vapaudenriistosta, mutta tämän syytteen käräjäoikeus hylkäsi.

Oikeus määräsi Kujalan maksamaan rikosten uhreille korvausta kärsimyksestä yhteensä 70 300 euroa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tuomion maanantaina. Oikeus määräsi asiakirjat salaisiksi, mutta antoi tapauksesta julkisen selosteen tiistaina.

