Vuosi 2021 on ollut poikkeuksellisen menestyksekäs kausi salolaisille kylmäverihevosille. Juha Lindroosin Vonkari otti kaudella peräti 10 voittoa ja parhaat ansiot keräsi Juha Jalosen Kromaus, jonka kauden saldo on 30 840 euroa.

7-vuotias Vonkari on edennyt kauden aikana pitkin harppauksin kohti eliittiä. Se ei ole pelkästään Salon voitokkain hevonen, vaan meriitteihin lisätään myös Vermon kauden voitokkaimman ravurin titteli. Pääradalta voittoja on tullut kuusi. Kaikkiaan voittoja on siis kymmenen, kakkossijoja neljä ja viimeinen Turun startti tuotti nelossijan.

Vonkarin valmentaja/omistaja Juha Lindroos on luonnollisesti iloinen elämänsä ensimmäisestä ravihevosesta, jota hän valmentaa Ylönkylässä:

– Oriin kanssa on todella mukava touhuta, se on eloisa ja hieno tyyppi.

Kauden huippumenestystä Lindroos ei osannut odottaa:

– Kenties tällainen pärjääminen oli vain haaveissa. Joka tapauksessa kausi meni maksimaalisesti. Hevonen pysyi terveenä, mikä tietysti on tärkein menestyksen edellytys. Kesällä jouduttiin yhdestä startista jäämään pois vatsavaivan ja sen lääkintään liittyvän karanteenin takia.

Nyt Vonkari jää neljän kuukauden mittaiselle kilpailutauolle. Tauon ajaksi Lindroosilla on selvät suunnitelmat:

– Voimaharjoitusta tehdään runsaasti jarrukärryillä rauhallisesti ajaen, mennään paljon ylämäkiä ja muita hankalia maastoja.

Kun rahaa on tullut ja sarjat ovat nousseet, vastus kovenee merkittävästi. Juha Lindroos ei odota jatkossa Vonkarilta samanlaista tilastoa kuin tällä kaudella mutta toteaa suojattinsa olevan vielä sen ikäinen hevonen, että fyysinen kehitys jatkuu ja parhaat vuodet ovat vielä edessä.

Juha Jalosen 11-vuotiaalle Kromaukselle kausi on muodostunut uran parhaaksi. Ruuna on tehnyt väkeviä juoksuja ja laukannut aiempaa vähemmän. Syksyn aikana muutama laukka tuli ja niihin Jalonen löysi syyn:

– Kromaus ei oikein siedä kiinniottamista ja on autolähdössä eturivistä usein niin paineissaan, että innostuu liikaa.

Myös päättyvän kauden menestykseen Jalonen on pohtinut syitä:

– Nuorempana Kromauksen ravi oli vaikeaa. Viime vuoden syksyllä se alkoi varmistua. Treenaamisen kautta on tietysti tullut voimaa lisää. Sen ja ravin paranemisen kautta Kromaus on alkanut pärjätä. Ei se ole tainnut laukattomassa juoksussa jäädä neljän parhaan ulkopuolelle.

Voimaa ja sitkeyttä Kromauksella riittää. Yksi parhaista esimerkeistä on Turussa käyty huikea taistelu Vonkarin kanssa. Väkevästi vastustajia kiertänyt Kromaus pystyi Vonkarin niukasti lyömään.

Juha Jalosen nimi yhdistetään Taina Jalosen valmentamaan Holariin. 15-vuotiaan teräsruunan kilpailuoikeus päättyy vuoden lopussa. Ansioita pitkän uran aikana on kertynyt runsaat 66 000 euroa. Laukat, joihin Juha Jalonen ei ole löytänyt syytä, ovat pilanneet siinä määrin kilpailuja, että ilman niitä ansiot voisivat olla vähintään kolminkertaiset.

Harri Jalonen, Juhan veli, on kilpaillut lahjakkailla puoliveljeksillä. Villi Vilpertti on 6-vuotias ja Villi Viekkaus 5-vuotias. Ruunat ovat tehneet kauden aikana komeita juoksuja ja menneet vauhtien suhteen kovasti eteenpäin. Harri Jalonen summaa päättyvän kauden tyytyväisenä:

– Molemmat hevoset menivät mainiosti. Nopeutta riittää ja etenkin Villi Viekkaus tuntuu myös jaksavalta. Pieniä jalkavaivoja on ollut ja niitä hoidetaan. Tammikuussa Villi Viekkaus pääsee todennäköisesti starttiin.

Vaikka puoliveljekset ovatkin, Villi Vilpertti ja Villi Viekkaus saavat riidan, jopa tappelun aikaan keskenään eivätkä sovi samaan aitaukseen. Oriina ollessaan hevosille tuli ilmeisesti keskinäisiä erimielisyyksiä, joita ruunaus ei lieventänyt.

Tämä pikku ongelma ei kuitenkaan vaikuta tulevaisuuteen, johon Harri ja Juha Jalonen suhtautuvat optimistisesti. Molemmat ovat ilahtuneita siitä, että Hirsijärvessä on kestävä jää ja treenaavat hevosiaan ahkerasti jäällä.

Salolaisista kylmäverihevosista ei voida puhua mainitsematta Arto Hammaria. Kokeneella valmentajalla on 23 ravuria treenissä kahdella tallilla, Kiskossa ja Suomusjärvellä. Hammarin valmennettavista kauden aikana on menestynyt parhaiten Häyrilän Hero, jonka ansiot nousevat runsaaseen 24 000 euroon. 8-vuotias ruuna päätti kautensa komeaan Vermon voittoon kovassa seurassa. Positiiviseen kehitykseen Hammar näkee selkeän syyn:

– Tämä on ensimmäinen kausi, jona Häyrilän Heron kanssa on kyetty harjoittelemaan ja ajamaan kilpaa säännöllisesti. Mikäli näin jatkuu, vielä parempaa saattaa olla luvassa.

Hammar on tyytyväinen muihinkin tallinsa hevosiin, jotka ovat suorittaneet tasaisesti. Uuteen kauteen mies tähtää toiveikkaana:

– Tallissa on useita lahjakkaita ja hyväsukuisia varsoja, joitten rakentaminen on mielenkiintoista ja antoisaa työtä. Uskon siihen, että varsoista löytyy uusi huippuravuri.

Hammarin tallin lippulaiva Sheikki ei erinäisten ongelmien takia tehnyt menestynyt mainittavasti. Oriilla tähdätään tulevaan kauteen ja ennen kaikkea Forssan kuninkuusraveihin.

Menestyvien salolaisten kylmäverihevosten lista on poikkeuksellisen pitkä. Sampo Kujalan valmentama ja useimmiten ohjastama Helkan Toivo ansaitsee maininnan. Nuolennopea ori on noteerannut ennätyksen 24,1 ja ansainnut kauden aikana runsaat 11 000 euroa. Kaikesta päätellen 6-vuotias Helkan Toivo pystyy parantamaan ja lähestymään ainakin nopeuden suhteen rotunsa kärkikaartia.

Jukka Kauppisen hevoset tekevät tasaista työtä. Somerolaisvalmentajan tallista parhaiten menestyi 5-vuotias Briljantti Buugi, jonka voittosumma karttui 15 800 eurolla.

Chicharita lähellä Euroopan tammahuippua

Salolaisten lämminveriravureitten taso ei päättyvänä vuonna ole päätä huimannut lukuun ottamatta Martti Patrakan lahjakasta 3-vuotiasta Salam Aleikumia. Toki yksi kirkas tähti loistaa ylitse muiden. Mikael Kopolan ja Teemu Parttimaan kasvattama sekä omistama Chicharita on hyvin lähellä Euroopan absoluuttista tammahuippua.

Chicharita vaikuttaa Ruotsissa, Timo Nurmoksen valmennuksessa. Kesällä se kävi Vermossa voittamassa Arvid Åvalin Tammaderbyn karsinnat ja finaalin näytöstyyliin. Myöhemmin kesällä tammalle tuli pieni jalkavaiva ja sen kausi jäi viiteen starttiin. Tästä huolimatta rahaa kertyi yli 41 000 euroa.

Timo Nurmos siirsi salolaistamman neljän kuukauden talvitreeniin Ranskan rannikolle. Mikael Kopola totesi, ettei Nurmos Ranskaan läheskään kaikki hevosiaan vie, joten siirto on erittäin lupaava tulevaa kautta ajatellen. Ehkäpä ensi vuonna salolainen ravuri nähdään kilpailemassa kansainvälisten huippujen joukossa.

Juttujen kirjoittaja: Mauri Mäkynen