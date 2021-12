Kysely: Iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kunnilta, turvautuvat omaisten apuun

Lähes 75 prosenttia yli 69-vuotiaista kotona asuvista turvautuu omaisten apuun, selvää eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen teettämästä kyselystä. Kotona asuvat iäkkäät ihmiset eivät aina saa kyselyn mukaan tarvitsemiaan palveluja kunnilta.

Yli neljäsosa kotihoidon asiakkaista joutuu käyttämään kunnallisten palvelujen lisäksi esimerkiksi itse maksettuja siivous- ja kodinhoitopalveluja. Erityisesti läheisten rooli korostuu kodin ulkopuolella liikkumisen tukemisessa, jossa julkisen palvelun ja vapaaehtoistoiminnan osuus oli vähäinen.

Tutkimuksen tulosten perusteella laillisuusvalvontaa kohdennetaan ikääntyneiden henkilöiden kotihoidon palveluissa tunnistamiin puutteisiin.

– Laillisuusvalvonnassani arvioin erityisesti, miten niiden henkilöiden oikeudet toteutuvat, joilla ei ole omaisia tai läheisiä tukenaan. Tärkeää on myös seurata, miten omaisten ja läheisten tukemisessa on onnistuttu, sanoo apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Apulaisoikeusasiamiehen tarkoituksena on selvittää, miten iäkkäiden henkilöiden yksinäisyyden ehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kuntoutumiseen tarjotaan palveluja kunnissa koronapandemian jatkuessa.

Vain alle viidesosalle tarjottu kunnasta koronapandemian vuoksi apua

Suurin epäsuhta palvelujen tarpeen ja saannin välillä on erilaisissa toimintakykyä ylläpitävissä palveluissa. Puutteita on esimerkiksi tuessa mielen hyvinvointiin, fysio- ja toimintaterapeutin kotipalveluissa, päivä- ja palvelukeskustoiminnassa sekä jalkahoidossa. Myös neuvontaa ja tietoa palveluista sekä kuljetuspalveluja koetaan tarvittavan enemmän.

Kaikkien kotihoitoon liittyvien palvelujen käyttö oli kasvanut vastaajilla koronapandemian aikana verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa. Sitä vastoin kaikkien muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö oli vähentynyt.

Eniten oli vähentynyt terveysaseman lääkäripalvelujen, suun terveydenhoidon ja kuntoutus- ja apuvälinepalvelujen käyttö. Vain alle viidesosalle oli tarjottu kunnasta koronapandemian vuoksi apua, esimerkiksi kauppa-asiointiin.

Kyselytutkimuksen 70 vuotta täyttäneiden kotona asuvien henkilöiden palvelujen saannista ja palvelutarpeista teki tämän vuoden alkupuolella Taloustutkimus Oy. Siihen haastateltiin runsaat 1 500 yli 70-vuotiasta puhelimitse. Lisäksi hieman suurempi omaisten ryhmä arvioi internetpaneelikyselyssä vanhempiensa palvelutarvetta ja palveluiden käyttöä.

Kyösti Suolanen

STT

