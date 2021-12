La Palman tulivuorenpurkaus voi olla hiipumassa

Tulivuorenpurkaus La Palman saarella Espanjassa saattaa olla loppumassa, tutkijat kertoivat keskiviikkona. Cumbre Viejon tulivuori on möyrynnyt syyskuun puolivälistä saakka.

Tulivuorenpurkaus on tuhonnut kolmisentuhatta rakennusta ja pakottanut liki 7 000 ihmistä evakkoon. Maanantaista saakka tulivuoren seisminen aktiivisuus on kuitenkin ollut varsin vähäistä, laavaa ei ole purkautunut, ja tulivuori on tuprautellut savua enää satunnaisesti.

Jotta purkaus voitaisiin katsoa virallisesti päättyneeksi, tulivuoren tulisi pysyä nykyisessä tilassaan ainakin kymmenen päivää.

Valtaosa Kanariansaariin kuuluvasta La Palmasta on säilynyt turvassa purkaukselta, sillä laavaa on valunut vain saaren länsiosiin.

La Palmalla asuu noin 85 000 ihmistä. Ennen tätä tulivuori on purkautunut kahdesti vuosisadan aikana, vuosina 1949 ja 1971.

STT

