Lapin turistit pääsevät safareille rajoituksista huolimatta

Uudet koronarajoitukset vaikuttavat vain osittain ja vain joidenkin Larin turistien joulunviettoon.

Lapin lomakeskuksiin saapuu tänäkin jouluna runsaasti ulkomaalaisia ryhmämatkailijoita, joiden lomat retkineen ja aterioineen on maksettu ja suunniteltu kokonaisuuksiksi jo aiemmin syksyllä. Lapissa on kielletty sisätiloissa järjestettävät yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset aatonaatosta lähtien. Yleisötilaisuuden voi kuitenkin koronapassin turvin järjestää isommallekin ihmismäärälle.

Suuri kysymys on ollut, miten matkanjärjestäjien laatimat ohjelmat saadaan toteutettua. Lapland Hotels -ketjun toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo, että matkaohjelmat voidaan järjestää kutakuinkin suunnitellusti uusista rajoituksista huolimatta. Sen sijaan olisi ollut hänen mukaansa katastrofi, jos ruokaravintolat olisi määrätty sulkemaan ovensa jo kello 18.

– Lyhyempi ravintoloiden aukioloaika olisi vaarantanut päiväaktiviteetit ja aiheuttanut kohtuuttomia vaikeuksia lomailijoille.

Hallituksen linjauksen mukaan ravintolat menevät jouluaattona kiinni kello 22 ja anniskelu loppuu tuntia ennen. Joulun jälkeen ensi tiistaina ravintolarajoituksia kiristetään niin, että anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18.

Safarit on määrä järjestää suunnitellusti

Safareiden järjestämiseen koronarajoitukset eivät tällä tietoa vaikuta. Koira-, moottorikelkka- ja revontulisafarit ovat kautta Lapin suosituimpia aktiviteetteja ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa.

Safareita on yritetty järjestää koronaturvallisesti jo pian kahden vuoden ajan, Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen sanoo.

– Keinot ja suojatoimet on opiskeltu hyvin.

Pesosen mukaan Levillä ollaan uusien rajoitusten langetessa yllättävän rauhallisin mielin, vaikka rajoitukset ovat yrittäjille ikäviä.

Hyvää on se, että Lapissa riittää ulkoilmaa.

– Koko korona-aika on osoittanut, että ulkona liikkumisesta voi nauttia poikkeusaikanakin, Pesonen sanoo.

Suomalaiset matkailijat viihtyvät lomakohteissa parhaiten rinteissä ja laduilla. Näitä aktiviteetteja koronarajoitukset eivät estä. Myös esimerkiksi lumikenkäily ja fatbike-pyöräily ovat suosittuja ulkoilumuotoja.

Koronapassia kysytään safareilla vaihtelevasti

Osa Lapin safariyrityksistä on ottanut koronapassit käyttöönsä esimerkiksi siksi, että usein safareille kuljetaan busseilla. Osa taas ei ole, jos liiketoiminnan tyyli tai asiakkaiden määrä eivät sitä edellytä.

Monilla yrityksillä on paljon kansainvälisiä asiakkaita, jotka ovat joka tapauksessa osoittaneet, että heillä on kaksi koronavirusrokotusta tai maahan saapuessaan negatiivinen testitulos, Pesonen huomauttaa.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara on suositellut koronapassin käyttöä jäsenyrityksilleen.

Brittimatkailijoita on eniten

Suurin asiakasryhmä Lapissa on joulun aikaan britit, ja matkailijoita on tullut paljon myös muualta Euroopasta. Myös suomalaisia matkailijoita on hiihtokeskuksissa jouluna enemmän kuin tavallisesti.

Visit Ylläksen toimitusjohtaja Kati Vehmas kertoo, että normaalioloissa talvi olisi luultavasti ennätyksellinen.

– Kaikki tekevät varmasti kaikkensa, jotta matkailijoille saadaan elämys luotua.

Vehmas kertoo, että ennalta varattujen illallisten järjestämisen tapa on vielä osittain epäselvä.

Yksittäiset asiakkaat saattavat perua

Peruutuksia ei ole juuri tullut, matkailualan toimijat kertovat.

Lapsiperheitä ravintoloiden tavallista aikaisempi anniskelun loppuminen ja sulkeminen ei haittaa. Levin kävijäkunnasta juhlijoita on ollut Kati Vehmaan mukaan 10-15 prosenttia, eli yökerhojen kiinniolo vaikuttanee vähemmistön joulusuunnitelmiin.

Ari Vuorentausta pelkää, että yksittäiset asiakkaat voivat vielä perua tulonsa.

– Hyvin syöminen on osa onnistunutta lomaa.

Vuorentausta huomauttaa, että ulkomaiset matkailijat ovat testattuja ja rokotettuja tai molempia.

Avi määräsi rajoittamaan oleskelua

Lapin aluehallintovirasto antoi uudet rajoitukset keskiviikkona koko maakunnan alueelle. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevien määräysten lisäksi avi velvoittaa toimijat järjestämään esimerkiksi saunojen, kylpylöiden tai tanssipaikkojen ja muiden yleisölle avoimien, oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Se voi tarkoittaa avin mukaan esimerkiksi maskien käyttöä ja tehostettua ilmanvaihtoa.

Määräys on voimassa 23.12.2021-22.1.2022.

Tuija Sorjanen

STT

