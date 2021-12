Lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian voittajateoksen synkeät teemat nousevat tästä ajasta – Anne-Maija Aallon nuortenromaani Mistä valo pääsee sisään sijoittuu dystooppiseen tulevaisuuteen Japanin maaperälle

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Anne-Maija Aallon nuortenromaani Mistä valo pääsee sisään (Otava).

Romaanin maailma avautuu lukijan tajuntaan jopa lohduttomana. 18-vuotias Aleksei asuu valtiossa, jossa ihmisillä on tyystin erilainen asema kansalaisina heidän syntyperänsä perusteella. Aleksei on kokokansalainen ja kouluttautumassa isänsä jalanjäljissä lääkäriksi. Samalla ulkokansalaisilla ei ole oikeutta opetella lukemaan, ja heitä käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ihmiskokeissa. Puolikansalaiset kelpaavat kokokansalaisten henkilökohtaisiksi palvelijoiksi.

Näyttämönä on Uus-Tokio, jossa vedenpinta nousee joka vuosi aina vain korkeammalle peittäen alleen vanhan suurkaupungin tornitaloja.

Näissä hylätyissä rakennuksissa pitävät majaansa vastarintaliikkeen jäsenet, jotka haaveilevat yhteiskunnasta, jossa kaikilla olisi kansalaisoikeudet ja ruokaa syödäkseen. Aleksei rakastuu vastarintaliikkeessä mukana olevaan Marijaan, jolla on elämässään selkeä päämäärä.

Tulevaisuuteen sijoittuva tarina kertoo tästä ajasta

Ilmastonmuutos on läsnä teoksen miljöössä, tapahtumien taustalla.

– Se jopa on sellainen arkipäiväinen asia siinä teoksessa, mikä on omalla tavallaan kammottavaa, Aalto kertoo STT:lle.

Kirjassa Aleksei herättää närää, kun hän tuo uskaliaasti esiin selitysmallin, jonka mukaan ihmisryhmien väliset levottomuudet olisivat voineet johtua siitä, että 1,5 miljardia ihmistä jäi kodittomaksi. Valtion virallisen totuuden mukaan levottomuudet ihmisryhmien välillä johtuvat eri kansallisuuksien sekoittumisesta.

Aalto kertoo, että epätoivottavaan tulevaisuuteen sijoittuvan teoksen teemat nousevat omasta ajastamme. Dystopiakuvaus antaa keinon nostaa niitä valokeilaan kärjistetyllä tavalla. Kun Aalto alkoi kirjoittaa kirjaa, käynnissä oli esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin vaali, jonka yhteydessä nousivat esiin eri ryhmien vastakkainasettelun ja yhteiskunnallisen kahtiajakautumisen teemat.

– Kirjailijana kaikista luontevinta on käsitellä näitä aiheita kirjoittamalla.

Nuorten aikuisten romaani

Aalto kertoo, että hänelle on valtava kunnia saada Finlandia-palkinto. Aallon mukaan nuortenkirjailijalle palkinnon tuoma näkyvyys on erityisen tärkeää. Hänen mukaansa nuortenkirjat jäävät toisinaan väliinputoajiksi, jos verrataan lastenkirjallisuuteen ja aikuisten kaunokirjallisuuteen.

– Toivon, ettei nuorten aikuisten romaani -liite pelota aikuislukijoita pois.

Aallon mukaan kirja on tarkoitettu yli 16-vuotiaille lukijoille.

Kirjan teemat ovat synkeitä, mutta teoksen nimen mukaisesti kuvataan myös sitä, miten toivo voi löytyä tilanteessa, jossa ei tunnu olevan paljoakaan vaihtoehtoja. Eri hahmoilla on erilaiset tavat selviytyä. Kirjassa kuvataan koskettavalla tavalla sitä, miten Aleksi oppii ymmärtämään ja hyväksymään omien vanhempiensa ratkaisuja.

Tarinassa Aleksei kyseenalaistaa asioita, jotka hän on oppinut jo lapsena koulussa. Opiskellako isän jalanjäljissä lääkäriksi vai toimia omien arvojen mukaisesti ja nousta vastarintaan? Aleksei kuvailee tilannetta näin: ”Vankiloita oli monenlaisia. Jos jatkaisin kysymysten tiellä, saattaisin menettää vapauteni, kenties jopa elämäni. Mutta jos jatkaisin kuten ennenkin, vankila olisi minussa, elämäni muuttuisi ansaksi.”

Finlandia-voittaja on lähtöisin Lemiltä

Anne-Maija Aalto on kotoisin Lemiltä, joka sijaitsee Etelä-Karjalassa Lappeenrannan kupeessa. Sittemmin Aalto on turkulaistunut.

– Vuonna 2012 muutin Turkuun puolisoni kanssa ja täällä asutaan yhä, Aalto kertoo.

Vuonna 1988 syntyneen Aallon kirjailijan ura alkoi hänen opiskellessaan luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa.

– Aloin kirjoittamaan tavoitteellisesti opintojen aikana, Aalto sanoo.

Vuonna 2015 hän osallistui Otavan nuortenromaanikilpailuun ja sai kunniamaininnan ja kustannussopimuksen. Syvään veteen -esikoisteoksen jälkeen Aalto on kirjoittanut myös aikuisille.

Koulutukseltaan Aalto on humanististen tieteiden kandidaatti.

STT

