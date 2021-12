Lauri Markkasen Cleveland vei voiton Minnesotasta – Markkanen ottelun kolmanneksi kovin pistemies

Lauri Markkanen herkistyi NBA-koripalloliigassa hyvään heittopeliin Cleveland Cavaliersin vierasottelussa Minnesota Timberwolvesia vastaan. Markkanen heitti hyvällä prosentilla 19 pistettä ja auttoi Clevelandin koreaan 123-106-voittoon perjantaina.

Markkanen sai viidestä kolmen pisteen heittoyrityksestä neljä koriin, ja pelitilanneheittojen onnistumisprosentti kipusi tasan 50:een. Cavaliersin pelaajista vain keskushyökkääjä Jarrett Allen sai 21 pisteellään kokoon Markkasta muhkeamman pistesaaliin.

Markkasen tilastoihin merkittiin myös kaksi levypalloa, kaksi syöttöä ja kaksi pallonriistoa.

Cleveland aloitti pelin pitkällä hyökkäyskolmikollaan ja karkasi vikkelästi 20-4-johtoon. Puoliajalla etu oli jo 26 pistettä.

– NBA-liigassa 20 pisteen ero ei ole aivan valtava. Sen takia puhuimme puoliajalla, että meidän täytyy voittaa kolmas neljännes ja aloittaa se hyvin. Ei ollut varaa sählätä johtoasemaa, Markkanen kertoi cleveland.com -sivustolla.

Cavaliers loistaa vieraskentillä

Cavaliers kamppaili kolmannen neljänneksen lopulta tasapisteisiin ja tukahdutti Timberwolvesin takaa-ajon neljään pisteeseen päätösneljänneksellä.

Cavaliers onnistui ottelussa leveällä rintamalla. Allenin lisäksi myös kokenut vaihtopelaaja Kevin Love ja takamies Darius Garland ylsivät tupla-tuplaan. Peräti seitsemän Cavaliersin pelaajaa sinkosi pelissä enemmän kuin kymmenen pistettä.

Cleveland on itäisessä konferenssissa kuudentena eli pudotuspelirajan yläpuolella. Kauden myönteisiin yllättäjiin laskettava joukkue on kahminut pisteitä erityisesti vierasotteluista. Joukkueella on 14 vieraspelistä yhdeksän voittoa, joista se on saavuttanut peräti seitsemän marras-joulukuun aikana.

