LeBron James pussitti itsensä NBA:n uudeksi joulupäivän pistekuninkaaksi

Los Angeles Lakersin paidassa pelaava LeBron James on noussut koripalloliiga NBA:n uudeksi joulupäivän pistekuninkaaksi. Lakers kertoo asiasta Twitterissä.

James ohitti tuoreeltaan Brooklyn Netsiä vastaan pelatussa ottelussa ennätystä aiemmin hallinneen Lakers-legenda Kobe Bryantin.

Sekä Jamesilla että Bryantilla on tilillään 16 joulupäivänä pelattua ottelua, kertoo NBA.com-sivusto. Jamesilla on kuitenkin tuoreen kotikoitoksen jäljiltä 397 pistettä, kun Bryantin aiempi jouluennätys oli 395.

Edellinen joulukuningas Bryant kuoli helikopterionnettomuudessa lähes kaksi vuotta sitten. Vuoden 2020 tammikuussa Kaliforniassa sattuneessa onnettomuudessa kuoli koripallotähden lisäksi myös kahdeksan muuta ihmistä, mukaan lukien Bryantin tytär.

Brooklyn vei kuitenkin voiton pistein 122-115

Vaikka James lähti joulupäivän ottelusta uuden tittelin kera, vei vierasjoukkue Brooklyn silti pidemmän korren. Nets kukisti Lakersin pistein 122-115. Lakersille tappio oli jo viides peräjälkeen.

Ottelun kovin pistemies oli tuore pistekuningas 39 pisteellä. James onnistui kolmessa yhdeksästä kolmosyrityksestään. Lisäksi hän otti yhdeksän levypalloa ja antoi seitsemän koriin johtanutta syöttöä.

Ottelun toisiksi kovin pistesaldo oli Brooklynin James Hardenilla, joka upotti yhteensä 36 pistettä.

Eniten levypalloja otti Los Angelesin Russel Westbrook. Hän nappasi ottelun aikana kaikkiaan 12 levypalloa.

Milwaukeen supertähti varmisti kotivoiton

Toisaalla Boston Celtics hävisi vieraissa isäntäjoukkue Milwaukee Bucksille. Wisconsinilaisseura otti voiton pistein 117-113. Ottelun kovin pistemies oli Milwaukeen supertähti Giannis Antetokounmpo 36 pisteellä.

New York Knicks puolestaan kukisti kotiparketilla Atlanta Hawksin 101-87. Eniten pisteitä takoi Knicksin Julius Randle, joka kerrytti seuralleen kaikkiaan 25 pistettä.

Arizonan Phoenixistä vei voiton kotiin vierajoukkue Golden State Warriors. Sanfranciscolaisseura vei isäntäjoukkue Phoenix Sunsista voiton pistein 116-107. Ottelun pistekuningas oli voittajajoukkueelle 33 pistettä upottanut Stephen Curry.

Arttu Mäkelä

STT

