Lehti: Britannian brexit-neuvotteluja johtanut David Frost jättää hallituksen

Britannian brexit-neuvotteluja johtanut ministeri David Frost jättää hallituksen, kertoo brittilehti Mail on Sunday.

Lehden hallituslähteeltä saamien tietojen mukaan Frost jättää hallituksen tammikuussa, koska hän on pettynyt hallituksen politiikan kehitykseen.

Frostin lähtö hallituksesta on paha isku pääministeri Boris Johnsonille, joka on viime aikoina ollut kovan arvostelun kohteena.

—

Korjattu klo 23.48: Korjattu: Lehden hallituslähteeltä (ei hallituslähteiltä) saamien tietojen mukaan Frost jättää hallituksen tammikuussa, koska hän on pettynyt hallituksen politiikan kehitykseen.

STT

Kuvat: