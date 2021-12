Liikuntapommin purkamiseen tarvitaan koko yhteiskuntaa

Keskiviikkona julkaistut Move!-mittauksen tulokset aiheuttivat jälleen noin 24 tuntia kestävän hämmästyksen ja kummastuksen.

Vaikka mittauksen tulokset olivat selvät ja trendi huolestuttava, mitään konkreettisia toimenpiteitä tikittävän liikuntapommin purkamiseksi on turha odottaa. Isänmaan toivot jatkavat passivoitumistaan ja yhteiskunta keskittää kaiken tarmonsa seurauksiin eikä syihin.

Sillä jos yhteiskunnassa olisi syvän huolen sijasta aito halu purkaa liikuntapommi, vaatisi se suuria muutoksia yhteiskunnan jokaisella osa-alueella: julkisella ja yksityisellä sektorilla, urheiluseuroissa sekä ennen kaikkea perheissä.

Raha ei saisi olla este. Valtion liikuntabudjetti on tänä vuonna vaivaiset 160 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi diabeteksen aiheuttama kokonaiskustannus yhteiskunnalle lähentelee 3 000 miljoonaa euroa.

Tässä viisi toimenpidettä, joilla muutos lähtisi liikkeelle:

1) Koulumatkat. Yksinkertaisin ja helpoin tapa lisätä lasten ja nuorten liikettä. Mikäli koulumatka on turvallinen ja alle kolme kilometriä, miksi tehdä se autolla?

2) Koululiikunnan lisääminen. Tutkimusten mukaan puolet lapsista ja nuorista liikkuu koulun liikuntatunneilla vain tuntijaon mukaisen minimimäärän (2 x 45 minuuttia) ja liikunnan opetusta on vain yhtenä koulupäivänä viikossa. OECD-maiden vertailussa 15-vuotiailla suomalaisilla on koululiikuntaa keskivertoa vähemmän. Lasten liikuntatottumusten muodostamisen lisäksi liikunnan arvosanoilla on positiivinen yhteys äidinkielen ja matematiikan arvosanoihin.

3) Iltapäiväkerhot. Urheiluseurat ovat viime vuosina aloittaneet perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa peruskoululaisille. Esimerkiksi Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminta liikuttaa yli 600 helsinkiläislasta. Kerhotoiminnan käynnistämiseen ja sen tukemiseen tulee kohdistaa resursseja, koska ne eivät palvele tavoitteellista vaan matalan kynnyksen harrastamista.

4) Liikuntatilojen maksuttomuus. Alle 16-vuotiailla tulisi olla vapaa pääsy kunnallisiin uimahalleihin ja kuntosaleihin. Tämä olisi järjestettävissä liikuntasetelien tai -korttien kautta.

5) Seuratuen kasvattaminen. Valtion liikuntabudjetti on tänä vuonna noin 160 miljoonaa euroa, josta seuratuen osuus on 4,4 miljoonaa eli alle kolme prosenttia. Varsinkin Salon seudulla kokemukset seuratuesta ovat olleet positiivisia. Liian usein seuratuen päätyttyä toiminta on palautunut sitä edeltävään malliin, eikä pysyvää muutosta ole tapahtunut. Seuratuen avulla taklattaisiin myös tulevaisuuden seuratyön suurta ongelmaa eli vapaaehtoistyön tasaista vähentymistä.

Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin, mutta onneksi kuukauden kuluttua Suomessa pidetään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan valtuustot 21 hyvinvointialueelle. Yksi hyvinvointialueen luetelluista tehtävistä on ”hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen”.

Voisi kuvitella, että ”hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” tarkoittaisi nimenomaan ja ensisijaisesti liikuntaa, mutta näin ei kuitenkaan ole. Liikuntapalvelut jäävät edelleen kokonaan kuntien pyöritettäväksi.

Liikunta onkin jäänyt sote-uudistuksessa täysin pimentoon, eikä sitä mainita edes kaikkien puolueiden aluevaaliohjelmissa.

Aluevaaleissa äänestetäänkin siitä, miten ja missä sairaita hoidetaan, eikä siitä, millä keinoin sairaiden määrä tulevaisuudessa vähenisi.