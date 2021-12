Lisäturvaa liikenteeseen

Someron kaupunki ja ely-keskus suunnittelevat uutta kiertoliittymää Somerolle.

Someron ohi kulkevan kantatie 52:n ja Joensuuntien risteykseen saadaan näillä näkymin kiertoliittymä muutaman vuoden sisällä, sillä liittymän suunnittelu on käynnistymässä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on sitoutunut maksamaan kiertoliittymän suunnittelusta puolet. Sama kustannusjako koskisi myös varsinaista rakentamista.

Someron kaupunki on toivonut kiertoliittymää pääkadun ja Helsingintien risteykseen vuosia, mutta hanke on jäänyt odottamaan valtion rahoitusta.

Risteysalueen vilkkauden ja sekavuuden takia risteyksen liikenneturvallisuudessa on parantamisen varaa. Riskejä lisää se, että risteyksessä kulkee paljon myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Tämä on johtanut myös onnettomuuksiin.

Ely-keskuksen liikenneturvallisuuspuolella uutta kiertoliittymää pidetään hyvin tarpeellisena. Elyn liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klangin mukaan suunniteltu liittymä on liikenneturvallisuuden kannalta todella perusteltu hanke (SSS 30.11.).

Ely-keskus on tehnyt jo pidempään työtä Someron keskustan ohi kulkevan kantatie 52:n pätkän eli ohikulkutien turvallisuuden parantamiseksi. Muutama vuosi sitten tieosuuden nopeusrajoitus laskettiin 50:een kilometriin tunnissa.

Viime vuonna ohikulkutiellä otettiin käyttöön myös paljon keskustelua aiheuttanut automaattinen nopeusvalvonta. Automaattisia valvontakameroita on lyhyellä tieosuudella peräti neljä.

Kameroiden sijoittelu on saanut osakseen myös arvostelua varsinkin, kun sakotusrajat ovat tällä hetkellä kohtuullisen alhaalla. Kameroiden määrä kertoo kuitenkin siitä huolesta, joka elyllä on ollut ohikulkutien liikenneturvallisuudesta.

Elyn mukaan myös kiertoliittymä hillitsee edelleen ohikulkutien ajonopeuksia.

Someron keskustassa on totuttu kiertoliittymän käyttöön, sillä pääkadun ja Turuntien risteyksessä on ollut kiertoliittymä jo vuosia. Kokemukset ovat olleet hyviä. Liittymä toi risteykseen selkeyttä niin autoilijoille kuin suojateiden käyttäjille. Samalla se on hillinnyt nopeuksia.

Samaa selkeyttä ja sen myötä parantuvaa liikenneturvallisuutta kaivataan myös Joensuuntien ja Helsingintien risteykseen, joka on Someron keskustan liikenteen solmukohta.