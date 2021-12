Lounais-Suomen Jätehuollon lajitteluasemien aukioloihin muutoksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) lajitteluasemien aukioloaikoihin on tulossa muutoksia.

Kemiönsaaren, Paimion ja Perniön aukioloajat muuttuvat heti vuodenvaihteessa. Aukioloaikoihin on tehty muutoksia asukkailta saadun palautteen sekä asiakasmäärien perusteella.

– Tavoitteena on lisätä lajitteluasemapalvelujen saavutettavuutta. Kyseessä on palvelutason nosto, joka on tullut mahdolliseksi Lounavoiman käyttöönotosta saatujen säästöjen myötä. Kun saavutettavuus paranee, materiaalit saadaan asukkailta paremmin kiertoon, LSJH:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta toteaa tiedotteessa.

Suurimmat muutokset on tehty Kemiönsaaren, Korppoon, Isosuon, Paimion, Perniön ja Rauhalan lajitteluasemien aukioloaikoihin.

Tammikuussa 2022 Kemiönsaaren lajitteluaseman aukiolo tuplaantuu, kun asema on avoinna talvikaudella maanantaisin ja keskiviikkoisin nykyisen torstaiaukiolon sijaan. Myös keväällä alkavalle sesonkikaudelle on luvassa lisätunteja, ja heinä–elokuun sunnuntaiaukioloaika aikaistuu tunnilla.

Perniössä talvikauden aukiolopäivä muuttuu vuoden alusta, ja asema palvelee keskiviikon sijasta tiistaisin. Myös aseman huhti–lokakuun aukioloon tulee täydennystä.

Paimion lajitteluasemalle on luvassa eniten uusia aukiolopäiviä. Asema on jatkossa auki joka arkipäivä ympäri vuoden ja huhti–lokakuun lauantaiaukioloaika pitenee. Aiemmin Paimion lajitteluasema on palvellut talvikaudella maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Topinojan ja Korvenmäen aukioloaikoihin on tehty pieniä tarkistuksia, jotka nekin astuvat voimaan kevätkaudella.