Luopumisen vuosi

VIRPI LIETZÈN. Olen onnekkaasti saanut elää kuusikymppiseksi ilman, että olen menettänyt läheisiä ihmisiä. Isovanhemmat ovat tietysti jo kuolleet aiemmin. Kahta sukupolvea vanhempien ihmisten kuolema on kuitenkin niin luonnollinen asia, että siihen on varautunut tavallaan jo lapsesta asti.

Oikeasti lähelle kuolema tulee vasta, kun menettää oman vanhemman. Yhtäkkiä elämän suojamuuri kuoleman edestä onkin hävinnyt, ja seisot itse ensimmäisenä jonossa. Tunnetta ei keventänyt se, että kulunut vuosi vei mukanaan myös yhden lapsuusaikojeni ystävän.

Muutenkin oman syntymävuoden näkeminen kuolemanilmoituksissa tekee aina hiukan tukalan olon. Muistan isäni vitsailleen, että kyllä se helpottaa, kun elää niin vanhaksi, että kaikki kaverit ovat jo kuolleet. Ei tule enää ikäviä uutisia.

Kun isäni sitten kuoli lähes 94 vuoden ikäisenä, tilanne oli tosiaan se, että kaikki hänen lapsuusystävänsä olivat jo kuolleet. Omat sisaruksetkin olivat jo kaikki menneet. Suuren sisarussarjan nuoremmassa päässä oleva ehti käydä monet hautajaiset. Surullistahan se oli.

Vaikka aika oli isän lähdölle kypsä, vyöryy kaipaus välillä ylitse kuin voimakas aalto. Ajatus joulusta tuntuu vaikealta, kun jouluruuista aina eniten nauttinut perheenjäsen ei ole enää täällä. Hänellä oli tapana vielä terveenä ollessaan istahtaa jouluaaton ruokapöytään jo etuajassa ja oikein nauttia odotuksesta.

Vaan nyt on aika luoda uusia jouluperinteitä. Aattoillan ohjelmaan tulee hautausmaalla käynti ja kynttilän sytytys. Yritän muistaa, että järjellä ajateltuna syytä on suureen kiitokseen, kiitokseen hyvästä elämästä.

Tunnepuoli hoitaa kyllä automaattisesti sen, että kaipuun hyökyaalto tulee. Järki on siinä aika voimaton.

Pois nukkunut läheinen on fyysisesti mennyt mutta henkisesti aina lähellä. Lukemattomat pienet muistot tuovat jouluna luultavasti kyyneleitä silmiin. Onneksi hyviä muistoja on niin paljon, että niiden lämpö kuivaa kyllä kyyneleet.

Oman vanhemman kuoleman lisäksi myös hyvän lapsuusystäväni vanhempi kuoli kuluneena vuonna. Ystävälle osanottokorttia kirjoittaessa mieleen tulvahti paljon muistoja. Hyvä ihminen oli aina ystävällinen myös lapsen ystäville.

Muistan miten nautin, kun sain istua ystävän perheen kanssa syömässä. Mieleen ovat jääneet lihapullat, jotka olivat suuria ja maukkaita.

On onnellista, että on saanut kasvaa kohti aikuisuutta niin, että on saanut olla hetkittäin osa muutakin perhettä kuin omaa perhettä. Ystävien perheistä sai monenlaisia oppeja elämää varten.

Opeista tärkein lienee ollut se, että ystävällinen ihminen jää ikuisesti mieleen.

Ja ne lihapullat, ne tosiaan kannattaa tehdä isokokoisiksi. Isot lihapullat ovat muhevampia kuin pienet. Lisäksi valmista tulee paljon nopeammin. Tämä oppi auttoi monesti, kun elämän ruuhkavuosina oli usein hirmuinen kiire.

Tässä iässä on jo paremmin aikaa vaikka muisteluun. Pyhinä on mukava ajatella heitä, joilta saadut monenlaiset opit ovat kantaneet elämässä läpi vuosikymmenten.

Kirjoittaja on toimittaja.