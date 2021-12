Maailmalla on peruttu joulun aikana koronan vuoksi jo yli 6 000 lentoa

Ympäri maailman on peruttu joulun aikana jo yli 6 200 lentoa. Lisäksi tuhannet lennot ovat olleet myöhässä pyhien aikana. Asia selviää Flight Aware -sivuston seurannasta.

Lentoja on peruttu muun muassa koronatilanteen vuoksi. Yhdysvalloissa lentoja on jouduttu perumaan myös sään takia.

Jouluaattona lentoja peruttiin noin 2 400 ja myöhästyneitä lentoja oli noin 11 000.

Lauantaina joulupäivänä peruttuja lentoja kasaantui liki 2 800 ja myöhästyneitäkin yli 7 800.

Tapaninpäivältä oli peruttu jo lähes 1 100 lentoa Suomen aikaa aamuyöstä.

https://flightaware.com/live/cancelled/today

STT

