Maailmalla Suomen hävittäjävalintaan on suhtauduttu neutraalin toteavasti, kertoo asiantuntija

Maailmalla Suomen tuoreeseen hävittäjävalintaan on suhtauduttu pääosin neutraalisti, kertoo johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksesta.

Reaktiot ovat pääosin olleet toteavia, vaikka pääpaino on Salonius-Pasternakin mukaan ollutkin maissa, jotka ovat olleet jollakin tavalla asiassa mukana.

– Se on luonnollista, että on kiinnostavaa heille. Mutta selvästi nähty uutisoinnin arvoiseksi monessa muussa paikassa ympäri maailmaa, sanoo Salonius-Pasternak.

– Ollaan huomioitu, että Suomi on tehnyt tämän omalla tyylillään ja se on tuonut selvää menestystä, jos katsoo näitä numeroita, mitä tällä prosessilla ja neuvottelulla on saatu aikaan. Sitä on kiitelty.

Isossa kuvassa uutisointi on Salonius-Pasternakin mukaan ollut lähinnä toteavaa. Ammattilehdistö ja -blogit sen sijaan ovat perehtyneet aiheeseen syvällisemmin. Yhdysvalloissa sävy on ollut positiivinen. Ranskassa läpi ovat kuultaneet pettymykset, joita maa on aikoina kohdannut samantyyppisissä asioissa muiden maiden hankevalintojen kanssa.

Myös Venäjän reaktio näyttää toistaiseksi olevan toteava.

– Ehdottomasti ei sellaista, että nyt ruvetaan heti syyttämään Suomea siitä, että ne on joutuneet USA:n käsikassaraksi, kertoo Salonius-Pasternak.

Kokonaispaketti Suomelle paras

Vuosien saatossa neuvottelemalla saatu paketti oli Salonius-Pasternakin mukaan Suomelle paras. Mikäli muutosta ei olisi alkuperäisestä paketista saatu neuvottelemalla aikaan, olisi hävittäjävalinnan tulos voinut olla hyvin erilainen.

– Se mitä Suomelle alun perin tarjottiin versus nyt, ne on kahdessa täysin eri universumissa, sanoo Salonius-Pasternak.

Hänen mukaansa yksi syy Yhdysvaltojen valikoitumiseen kumppaniksi on luultavasti tarve luottaa siihen, että maalla on resurssit ja kyky kehittää hävittäjien järjestelmiä niin, että ne ovat käytettävissä useita vuosikymmeniä. Asiaan vaikuttaa myös huoltovarmuus ja esimerkiksi koneiden osien toimitus.

– Voi sanoa, että he ovat kiinnostuneita tämän hävittäjän päivityksistä. Siinä mielessä puolustuspolitiikalla oli tietenkin roolinsa.

Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: