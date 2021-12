Maailmassa todettiin ennätysmäärä koronatartuntoja viikossa uutistoimisto AFP:n seurannan mukaan – valtaosa tartunnoista on todettu Euroopassa

Maailmanlaajuisesti on todettu ennätysmäärä koronavirustartuntoja seitsemän viime päivän aikana, selviää uutistoimisto AFP:n seurannasta.

Päivittäin todettiin keskimäärin 935 000 koronatartuntaa viime viikon keskiviikosta eiliseen asti. Yhteensä tartuntoja todettiin 6,55 miljoonaa.

AFP:n seurannan luvut perustuvat maiden terveysviranomaisten päivittäin julkaisemiin lukuihin.

Todellisuudessa tartuntojen määrä voi olla kuitenkin suurempi. Suuri osa lievistä tai oireettomista tartunnoista jää havaitsematta laajoista testauksista huolimatta. Myös testauskäytännöt vaihtelevat maittain.

Viikon luvut ovat korkeimmat sen jälkeen, kun uusi koronavirus havaittiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 lopulla. Ne ylittävät reilusti edellisen ennätyksen huhtikuun lopulta, jolloin viikon aikana maailmassa todettiin keskimäärin 817 000 tartuntaa päivittäin.

Valtaosa tartunnoista on todettu Euroopassa. Viimeisen viikon aikana Euroopassa todettiin yli 3,5 miljoonaa tartuntaa eli keskimäärin yli 510 000 joka päivä. Euroopassa ei ole aiemmin kirjattu yli 300 000:ta tartuntaa päivässä.

Koronakuolemia vähiten sitten viime vuoden lokakuun

Maailmanlaajuiset tartunnat ovat lisääntyneet lokakuun puolivälistä lähtien. Edelliseen seitsemän päivän jaksoon verrattuna kasvua oli nyt 37 prosenttia.

– Nopea kasvuvauhti on todennäköisesti yhdistelmä immuniteetin kiertämistä sekä omikronmuunnoksen olennaisesti lisääntyneestä tarttumisesta, Maailman terveysjärjestö WHO sanoi tiistaina.

WHO:n mukaan omikronmuunnoksen aiheuttama riski on edelleen korkea.

Toistaiseksi tartuntojen räjähdysmäinen kasvu ei ole johtanut koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten lisääntymiseen. Koronakuolemat ovat olleet laskussa viimeisten kolmen viikon ajan.

Koronakuolemia on raportoitu keskimäärin noin 6 450 tapausta päivässä viimeisen viikon aikana, mikä on pienin lukema sitten viime vuoden lokakuun lopun.

STT

Kuvat: