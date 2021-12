Maastohiihtäjien Tourilla tavoitellaan palkintoja, cupin pisteitä ja harjoitusvaikutusta

Suomen joukkue lähtee 11 hiihtäjän voimin tänään alkavalle maastohiihdon Tour de Ski -kiertueelle. Kuuden kilpailun rypäs alkaa vapaan hiihtotavan sprinttikilpailuilla Sveitsin Lenzerheidessa. Aika-ajo alkaa kello 12.30 Suomen aikaa ja pudotushiihdot alkavat kello 15.

Kaudella 2006-2007 ensimmäistä kertaa järjestetty kiertue hiihdetään 16:tta kertaa.

Kiertueella kilpaillaan yhteensä 625 000 euron rahapalkinnoista ja maailmancupin pisteistä. Rankasta kiertueesta tavoitellaan myös harjoitusvaikutusta helmikuussa järjestettäviin Pekingin olympialaisiin.

Kuuden kilpailun kiertue päättyy 4. tammikuuta Italian Val di Fiemmessä.

Tällä kertaa Suomen naisten maajoukkueessa hiihtävät Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Riitta-Liisa Roponen.

Eveliina Piippo joutui jäämään kiertueelta hotellihuoneeseensa eristyksiin joulupäivänä todetun koronatartunnan takia. Huonetoveri Vilma Nissinen matkusti altistumisen takia Suomeen eikä osallistu kiertueelle.

Ville Ahonen, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja joukkueen sprinttiässä Lauri Vuorinen edustavat Suomea miesten kilpailuissa.

Suomen joukkuetta on testattu Piipon koronatartunnan jälkeen tehostetusti, mutta muita tartuntoja ei ole todettu.

Sää uhkaa käydä hankalaksi

Maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen harmittelee koronatilanteen vaikutusta.

– Lähdimme matkaan isolla joukkueella, mutta nyt se on pikkasen valitettavasti pienentynyt, Pasanen totesi ennen kiertueen alkua.

Osa Suomen joukkueesta on valmistautunut viime viikot Tourille korkean paikan leirillä Davosissa. Joukkueen pääosa matkusti kisapaikalle jouluaaton aattona.

– Joukkue on päässyt ylimääräisestä hässäkästä huolimatta harjoittelemaan täällä hyvin. Urheilijat ovat tehneet valmistavaa treeniä ja jatkoivat sitä vielä maanantaina sprinttiä varten, Pasanen jatkoi.

Olosuhteet Lenzerheidessa ovat hyvät. Lunta riittää ja ladut on saatu hyvään kuntoon.

– Suunniteltuja latuja hiihdetään. Normaalimatkoilla käytössä on viiden kilometrin lenkki, joka on hyvässä kunnossa. Reitillä on pari pitkää työpätkää ja 1 400 metrin korkeus lisää raskautta, Pasanen totesi.

– Myös kahden kierroksen sprinttirata on hyvä.

Sää Lenzerheidessa on ollut sopivan talvinen, mutta maanantaina alkanut lumisade uhkaa muuttua lämpenevässä säässä tänään räntäsateeksi.

Pasi Rein

STT

Kuvat: