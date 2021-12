Maavoimien komentaja vaihtuu – ”Maavoimat sodanjälkeisen historiansa parhaassa kunnossa”

Maavoimien komentajana aloittaa 1. tammikuuta kenraaliluutnantti PasiVälimäki, joka otti tehtävän vastaan reserviin siirtyvältä kenraaliluutnantti Petri Hulkolta. Komentajan vaihtotilaisuus järjestettiin tänään Mikkelissä.

Hulkko on johtanut maavoimia vuodesta 2017 alkaen, Välimäki puolestaan on aiemmin toiminut muun muassa Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä ja Karjalan prikaatin komentajana.

Väistyvä komentaja totesi, että voi hyvillä mielin luovuttaa tehtävät seuraajalleen, sillä Maavoimat ovat hyvässä valmiudessa.

– Sanoisin, että Maavoimat ovat sodanjälkeisen historiansa parhaassa kunnossa, ja sen paremmassa kunnossa ne eivät tämän maan resursseilla voisi olla, Hulkko summasi.

Myös Välimäen mielestä maavoimat ovat kehittyneet Hulkon johdossa merkittävästi sekä valmiuden että koulutusjärjestelmän osalta. Tehtävää kuitenkin riittää hänen mukaansa jatkossakin.

– Tekemistä ja parannettavaa löytyy kyllä matkan varrella.

Sekä reserviin siirtyvä että uusi komentaja totesivat tilaisuudessa pitämissään puheissa, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa.

– Seuraamme tietenkin tätä turvallisuusympäristön muutosta äärimmäisen tarkasti, Hulkko linjasi.

– Kyllä meidän on valmistauduttava ja varauduttava mahdollisiin heijastevaikutuksiin, mitä ikinä ne sitten ovatkaan, Välimäki puolestaan summasi.

