Madagaskarin veneturmassa yli 80 kuolonuhria

Madagaskarin maanantaisen veneturman uhriluku on noussut. Ainakin 85 ihmistä on kuollut veneen upottua Madagaskarin rannikon edustalla Intian valtamerellä.

Viranomaisten mukaan muutaman metrin pituisen puisen aluksen kyydissä oli 138 ihmistä. Kyseessä oli rahtivene, jolla ei ollut lupaa matkustajaliikenteelle.

Onnettomuudesta pelastuneita on noin 50.

Viranomaisten mukaan alustavat tutkimukset viittaavat siihen, että aluksen moottorissa oli tekninen vika, joka jätti sen vuorovesien armoille.

STT

Kuvat: