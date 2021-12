Mara kantelee ruokaravintoloiden rajoituksista

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara tekee uuden kantelun ruokaravintoloiden koronarajoituksista. Mara katsoo, että hallituksen päätöksen laillisuus tulee tutkia, koska sillä on erittäin kielteiset vaikutukset yrittäjiin ja työntekijöihin.

Mara perustelee kantelua myös sillä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ennen joulua antamassaan lausunnossa esittänyt ruokaravintoloille erittäin ankaria rajoituksia ja että eduskunta on edellyttänyt, että vähäriskisempään toimintaan tulee suunnata kevyempiä rajoituksia.

Järjestö on tehnyt syksyn mittaan valtioneuvoston rajoituspäätöksistä kanteluita oikeuskanslerille ja valittanut aluehallintovirastojen rajoituspäätöksistä hallinto-oikeuksiin. Toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo STT:lle, että toistaiseksi kanteluista ja valituksista ei ole tullut vastauksia tai tuomioita.

Aluehallintovirastojen päätöksistä valitettaessa Mara on toiminut jonkin jäsenyrityksensä asiamiehenä.

– Me olemme valmiita viemään niitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, Lappi sanoi.

Uusista rajoituksista päätettiin joulunalusviikon tiistaina. Tämän viikon tiistaista lähtien ja kolme viikkoa eteenpäin ruokaravintolat voivat anniskella alkoholijuomia kello 17:ään asti. Ne saavat olla auki kello 18:aan asti, koronapassia käyttämällä iltakahdeksaan. Anniskellut juomat pitää kerätä pois kello 18.

Rokottamattomat halutaan pois ravintoloista

Lappi sanoi järjestön haluavan nähdä, millä perusteilla rajoituspäätöksiä on tehty, koska ne näyttävät Maran näkökulmasta olevan yleisten linjausten vastaisia. Perusteena sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa näyttää Lapin mukaan olevan lähinnä halu suojata rokottamattomia.

– Syynä on se, että rokottamattomat ihmiset käyvät ravintoloissa ja siellä on myös rokotettuja ja rokotetutkin voivat tartuttaa. Rokottamattomia halutaan suojata. Ravintolarajoituksilla suojellaan rokottamattomia, että he eivät mene ravintolaan, saa tartuntaa, sairastu ja joudu tehohoitoon.

Maran jäsenet ovat Lapin mukaan kyselleet joulun aikana monesti, kauanko tilanne jatkuu.

– Kolme kuukautta, kuusi kuukautta, vuoden vai kaksi vuotta? Kun rokottamattomat jatkuvasti sairastuvat, ja aina se seuraus on siinä, että paitsi ravintola-ala myös Maran edustama tapahtuma-ala, huvipuistot, kongressit, messut, festivaalit – aina myös nämä toimialat kärsivät siitä, että rokottamattomat sairastuvat.

Mara ehdotti ennen joulua hallitukselle, että jatkossa kierre pitäisi katkaista niin, että ravintolaan pääsyyn vaadittaisiin aina joko täyttä rokotussarjaa tai sairastettua koronatautia. Koronatesteillä ei näin ollen pääsisi enää ravintolaan.

– Tämä tilanne ei voi jatkua, että jatkuvasti rajoitetaan ravintola- ja tapahtuma-alaa, Lappi sanoi.

Nina Törnudd

STT

