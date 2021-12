Koronarajoitukset ovat hyytävä joulun toivotus yrittäjille ja työntekijöille, arvostelee Mara

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara arvostelee päätöksiä uusista koronarajoituksista. Mara katsoo, että koronapassin poistaminen käytöstä on valtioneuvoston oman koronastrategian vastainen päätös. Kaikkiaan päätökset ovat Maran mukaan hyytävä joulun toivotus alan yrittäjille ja työntekijöille.

Järjestö katsoo, että toimilla hallitus kurittaa tarpeettomasti matalan riskin ruokaravintoloita. Rajoitukset osuvat ikävästi talvimatkailukeskuksiin niiden parhaan sesongin aikana, Mara toteaa. Keskuksissa on jo nyt tuhansia matkailijoita, myös paljon ulkomaalaisia.

– Valtioneuvoston ravintolarajoitukset, jotka tulevat voimaan nopeasti, yllättäen ja keskellä parhainta joulun ja uudenvuoden sesonkia heikentävät Suomen mainetta matkailumaana, moitti Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Mara perää rajoitusten aiheuttamien tappioiden kattamiseksi riittävää kustannustukea. Järjestö katsoo, että erittäin ankarat rajoitukset olisi ollut parempi kohdistaa vain rokottamattomiin kansalaisiin. Koronapassi pitäisi jatkossa määritellä kattamaan vain täysi rokotussarja tai kuuden kuukauden sisällä sairastettu koronatauti.

Uudet rajoitukset merkitsevät työntekijöille massalomautuksia, joiden seurauksena pako alalta jatkuu. Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-ala on menettänyt Maran mukaan 10 000-25 000 työntekijää viime vuoden maaliskuun jälkeen.

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen piti myös päätöksiä kovana iskuna ravintola- ja tapahtuma-alalle.

– Tuntuu niin epäoikeudenmukaiselta, että kerta toisensa jälkeen sama porukka kärsii. Nyt korvausten suhteen pitää löytyä tahtoa korjata ongelmat ja kompensoida menetykset kunnolla, hän tviittasi.

https://twitter.com/RonniSallinen/status/1473529197033312258

Nina Törnudd

STT

Kuvat: