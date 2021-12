Lauri Markkanen jäi kuuteen pisteeseen, Cleveland Cavaliers voitti Miami Heatin ensimmäisen kerran vieraissa lähes 12 vuoteen

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers otti koripallon NBA:ssa ensimmäisen voittonsa Miami Heatin kotikentältä tammikuun 2010 jälkeen. Peräti 20 edellistä peliään Miamissa hävinnyt Cavaliers nappasi 111-85-vierasvoiton.

Markkanen ei ollut parhaassa vireessään, sillä hän keräsi kuusi pistettä, yhden levypallon ja yhden riiston. Markkanen onnistui kahdeksasta pelitilanneheitostaan vain kahdessa. Viidestä kolmen pisteen yrityksestä koriin meni yksi. Hän sai peliaikaa runsaat 26 minuuttia.

Cavaliersin ykköstykki oli Kevin Love, joka heitti 22 pistettä ja keräsi kuusi levypalloa. Jarrett Allen heitti 19, Evan Mobley 17 ja Darius Garland 16 pistettä. Kotijoukkueesta Tyler Herro keräsi 21 pistettä.

Heat joutui otteluun ilman loukkaantuneita Jimmy Butleria ja Bam Adebayoa. Seura kertoi, että tärkeä Adebayo on peleistä sivussa määrittelemättömän ajan peukalon nivelsiteen repeämän takia. NBA:n tähdistöottelussakin nähty Adebayo joutuu sormileikkaukseen.

Cavaliersille kolmas peräkkäinen voitto

Cavaliers on kerännyt tällä kaudella 12 voittoa ja hävinnyt kymmenen kertaa. Joukkue on NBA:n itälohkossa kuudentena. Heat on pykälän ylempänä. Miamilaisjoukkueen kauden saldo on 13 voittoa ja yhdeksän tappiota.

Heatia vastaan Cavaliersin heittopelaaminen rullasi mainiosti, ja joukkue otti ottelun alusta saakka komentoonsa. Vieraat johtivat ottelun puolivälissä jo 18 pisteellä.

– Meillä on mahdollisuudet olla erittäin hyvä joukkue puolustuspäässä. Meillä on lahjakkaita yksilöitä puolustuksessa ja joukkuepuolustajia, päävalmentaja J.B. Bickerstaff sanoi Cavaliersin kotisivujen videolla ottelun jälkeen.

Cavaliers on päässyt hyvään vireeseen, sillä voitto oli sille kolmas peräkkäinen. Voittoja edelsi viiden ottelun tappioputki.

Muut Suomen aikaa varhain torstaina pelatut NBA-ottelut päättyivät seuraaviin tuloksiin: Indiana-Atlanta 111-114, Orlando-Denver 108-103, Washington-Minnesota 115-107, Boston-Philadelphia 88-87, Milwaukee-Charlotte 127-125, New Orleans-Dallas 107-139, Oklahoma-Houston 110-114 ja LA Clippers-Sacramento 115-124.

Tapio Keskitalo

STT

