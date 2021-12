Marko Vihiniemi jättää Vilppaan – uuden toiminnanjohtajan haku alkaa

Yli 10 vuotta Salon Vilpas Koripallo ry:n organisaatiossa työskennellyt toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi jättää tehtävänsä. Uusiin tehtäviin seuran ulkopuolelle siirtyvän Vihiniemen viimeinen työpäivä on tammikuun puolivälissä.

– 11 vuoden matka seuran päätoimisena työntekijänä on ollut erittäin palkitseva ja opettavainen. Matkan varrelle on mahtunut monenlaisia hetkiä, kirkkaimpana kruununa viime kevään Suomen mestaruus. Lähtöön ei liity mitään dramatiikkaa, koin että nyt on hyvä hetki kääntää katseet kohti uusia haasteita. Seuran tilanne on hyvä ja monia asioita on pystytty kehittämään vaikeista ajoista huolimatta, Vihiniemi kertoi Vilppaan nettisivuilla.

Vilppaan kasvatti ja juniorivalmentajanakin toiminut Vihiniemi palkattiin seuraan junioripäälliköksi tammikuussa 2011. Marraskuussa 2015 tehtävä vaihtui toiminnanjohtajaksi.

Vihiniemen aikana Vilppaan organisaatiosta tuli yksi liigan parhaista. Katsojamäärillä mitattuna Vilpas nousi Korisliigan historian suosituimmaksi joukkueeksi vuosina 2016-2020. Koripalloliitto palkitsi Vihiniemen Vuoden seurajohtajaksi keväällä 2021.

Vihiniemen seuraajan haku alkaa välittömästi.

– Tavoitteena on julkistaa uusi toiminnanjohtaja kevään 2022 aikana. Tällä välin toiminnanjohtajan työtehtävät jaetaan niin hallituksen jäsenten kuin toimiston henkilökunnan kesken, Salon Vilpas Koripallo ry:n puheenjohtaja Sakke Ojala kertoo.