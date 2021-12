Märynummen tuulivoimaloiden melusta väännetty kättä yli kuusi vuotta – melumittaukset viipyvät edelleen

Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta on väännetty kättä pian seitsemän vuotta Salossa.

Tuulivoimalat nousivat Märynummelle vuonna 2014, ja niiden aiheuttamasta melusta kirjelmöitiin kaupungille ensimmäistä kertaa keväällä 2015.

Sen jälkeen asiaa on käsitelty useita kertoja Salon rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Kantaa asiaan ovat ottaneet myös Vaasan ja Turun hallinto-oikeudet, apulaisoikeuskansleri ja viimeksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Melumittauksiin asti ei ole päästy vieläkään.

– Todella kurjaa, että tämä on jatkunut jo vuosia, Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Sanna Leivonen (ps.) harmittelee.

– Käsittämätöntä ja turhauttavaa, puuskahtaa Märyssä asuva Lasse Heino, joka on toiminut asukkaiden asiamiehenä.

– Itsekin toivon, että tässä päästäisiin jo eteenpäin, Salon rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki sanoo.

Tuulivoimaloiden melua koskevassa jatkokertomuksessa on useita lukuja.

Asukkaat valittivat tuulivoimaloiden melun aiheuttamasta häiriöstä 2015. Kaupunki jätti valitukset tutkimatta. Asiasta valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka piti Salon päätöstä laittomana ja palautti asian uudelleen kaupungille.

Rakennus- ja ympäristölautakunta velvoitti vuonna 2017 tuulivoimayhtiöt tekemään sisä- ja ulkomelumittaukset kolmella kiinteistöllä Märynummella. Yhtiöt valittivat päätöksestä. Asiaa puitiin kahdessa hallinto-oikeudessa, koska päätökset perustuivat kahteen eri lakiin.

Vaasan hallinto-oikeuden mielestä kaupungin vaatimus ulkomelun mittauksesta oli perusteltu. Turun hallinto-oikeus taas katsoi, että kaupungin pitää itse mitata sisämelu, jotta se voi terveydensuojeluviranomaisena arvioida terveyshaittoja.

Turun hallinto-oikeus antoi oman päätöksensä marraskuussa 2019. Kaupunki päätti hankkia sisämelun mittauksia koskevat suunnitelmat ja mittaukset Turun ammattikorkeakoululta, koska sillä ei ole omaa kalustoa eikä osaamista mittausten tekoon.

Tuulivoimayhtiöt päättivät hankkia ulkomelua koskevat mittaukset niin ikään Turun ammattikorkeakoululta.

Sisämelua yritettiin mitata ensimmäisen kerran tammikuussa 2020. Mittaus peruttiin yhdellä kiinteistöllä, koska tuulivoimaloiden ääni erosi kahdella kerralla huonosti muusta taustamelusta. Toisen kiinteistön omistaja perui suostumuksensa mittausten tekoon.

Keväällä 2020 maailmalla levisi korona, ja tartuntatautiriskin takia melumittaukset päätettiin lykätä seuraavaan syksyyn.

Mittaukset ovat viivästyneet sen jälkeenkin. Turun ammattikorkeakoulun mukaan sopivia tuuliolosuhteita mittauksia varten ei ole ollut. Myös koronapandemia on jatkunut.

– Lähetimme viimeksi alkukesästä tuulivoimatoimijoille ja Turun ammattikorkeakoululle kyselyn, miksei mittauksia ole tehty. Vastaus oli, että tuuliolosuhteet eivät ole olleet oikeat, Janne Ranki kertoo.

Märynummen asukkaiden mukaan sopivia tuulia on riittänyt yllin kyllin, ja mittauksia on lykätty turhaan. He ovat epäilleet myös, ettei Turun ammattikorkeakoulu ole puolueeton mittausten tekijä.

– Aloitimme syksyllä kaupungin oman tuulitarkkailun, jotta saamme tästäkin asiasta lisää tietoa, Janne Ranki kertoo. Kaupungilla on myös ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja pui meluasiaa.

Odotteluun kyllästyneet asukkaat kantelivat elokuussa Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Avi totesi hiljattain antamassaan vastauksessa, ettei Salon terveydenhuoltoviranomainen ole toiminut tuulivoimaloiden meluhaitan selvittämisessä hallintolain ja terveydensuojelulain edellyttämällä tavalla.

Sen mukaan kaupungin päätösten olisi pitänyt perustua itse tehtyihin tarkastuksiin ja välittömiin havaintoihin.

– Tässä ei ole sinällään uutta, jos vastausta vertaa Turun hallinto-oikeuden päätökseen vuodelta 2019, Janne Ranki sanoo.

Hänen mukaansa kaupunki ottaa viranomaisten palautteen vakavasti. Melumittaukset on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian.

– Tähän mennessä ajatus on ollut, että tehdään samaan aikaan sekä sisä- että ulkomelumittaukset. Nyt eriytämme ne, jotta saamme asian etenemään, Ranki sanoo.

Aluehallintovirasto totesi omassa päätöksessään, että ammattikorkea on pätevä ja luotettava asiantuntija tekemään mittaukset.

Edelliseltä rakennus- ja ympäristölautakunnalta hankalan meluasian perinyt Sanna Leivonen sanoo, että uudella lautakunnalla on vahva tahtotila saada sisämelumittaukset tehtyä pikaisesti.

– Ulkomelumittauksissa tuuliolosuhteiden pitää olla oikeat, jotta myllyt pyörivät. Niille emme oikein mahda mitään. Luoja antaa tuulet.

Asukkaiden edusmiehenä toimiva Lasse Heino pitää käsittämättömänä, ettei kaupunki ole saanut meluasiaa järjestykseen vuosien aikana.

Hänen mielestään rakennus- ja ympäristölautakunnan pitäisi olla myös virkamiehiä kohtaan vaativampi eikä toimia ”pelkkänä kumileimasimena”.

– Meillä ei ole muita vaatimuksia kuin että sisämelumittaukset pitää tehdä. Sitä olemme vaatineet yli viisi vuotta, Heino sanoo.