Median edustajilla todettiin tartuntoja Tour de Skillä – Ruotsi vaihtaa hotellia, Suomi päätti jatkaa samassa majapaikassa

Ruotsin Tour de Ski -kiertueen joukkue vaihtoi perjantaina Oberstdorfissa hotellia, kun samaan hotellikompleksiin majoittuneilla toimittajilla oli todettu koronatartuntoja. Suomen joukkue on samassa hotellissa, muttei ryhtynyt muuttamaan majoitusta kuten Ruotsin joukkue.

Suomen joukkueen terveydenhuollosta vastaava lääkäri Mira Kaikkonen kertoi suomalaisten luottavan entisestään tehostettuihin varotoimiinsa. Vaihtoehtoisen majoituksen löytäminen olisi myös vaikeaa ja aiheuttaisi lisäkustannuksia.

– Teimme riskiarvion tilanteesta. Päädyimme siihen, että pystymme omilla toimilla välttämään kontakteja niin hyvin, että majoitumme tässä hotellissa niin pitkään kuin olemme täällä Oberstdorfissa, Kaikkonen kertoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

– Katsoimme, että pystymme hallitsemaan riskejä niin, ettei hotellinvaihtorumbaan tarvitse ryhtyä.

Järjestäjät rikkoivat kuplan

Kuuden kilpailun kiertue alkoi Sveitsin Lenzerheidessa, missä joukkueilla oli omat majapaikat. Matkalla Saksaan selvisi, että Oberstdorfissa joukkueet viedään samaan hotelliin ja paikanpäällä kävi ilmi, että samassa kompleksissa on myös median edustajia ja muita asukkaita.

– Siltä osin kritisoin järjestäjiä, että kyllä tämä järjestely koronakuplan puhkaisee, Kaikkonen totesi.

– Tämä vaatii joukkueilta enemmän tarkkuutta, jotta pystymme välttämään kontaktit muiden kanssa.

Samalla Kaikkonen kiitteli esimerkiksi ruokailujärjestelyitä. Jokaisella joukkueella on ravintolassa omat noutopöydät ja ruokailuhetkeen varatut pöydät.

– Ruokailuissa ei tule lähikontakteja esimerkiksi median edustajien kanssa, Kaikkonen huomautti.

Alustavien tietojen mukaan tartuntoja olisi todettu norjalaisilla toimittajilla. Tiettävästi kyseisen tiedotusvälineen koko henkilökunta on määrätty Oberstdorfissa karanteeniin.

Suomalaiset luottavat varotoimiinsa

Tilanne on osin ristiriitainen, kun majoitusta ei ole Saksassa järjestetty koronaturvallisena kuplana, mutta positiivisesta koronatuloksesta seuraa koko ryhmän karanteeni.

Suomen joukkueessa Eveliina Piippo antoi Sveitsissä positiivisen näytteen, mutta vain hän joutui eristyksiin. Majoituskumppanina altistunut Vilma Nissinen matkusti omalla päätöksellään Suomeen ja muu joukkue jatkoi kiertuetta.

– Viranomaisten ohjeistusten mukaan on mentävä, mutta me jatkamme myös hyviä toimintatapojamme, joilla olemme jo saaneet katkaistuksi yhden tartuntaketjun. Jatkamme varotoimia nyt tehostetusti, Kaikkonen jatkoi.

Suomen joukkue on ollut Piipon tartuntatapauksen jälkeen myös viranomaisten tehostetussa seurannassa, mutta muiden suomalaisten näytteet ovat olleet negatiivisia.

Koko Tour de Skin hiihtoväki testataan jälleen perjantaina ennen kuin kiertue siirtyy Italian puolelle Val di Fiemmeen.

– En ole niinkään huolissani omasta joukkueesta, mutta Tourin kannalta jännitän, tuleeko uusia yllätyksiä, Kaikkonen kertoi.

Ruotsin joukkue päätyi vaihtamaan hotellia, kun toimittajien tartunnat tulivat ilmi perjantain aikana.

– Olemme päättäneet siirtää joukkueen toiseen hotelliin riskien minimoimiseksi, Ruotsin joukkueen lääkäri Jan Wall kertoi Ruotsin tietotoimistolle TT:lle.

– Meistä kukaan ei ole kuitenkaan ollut tekemisessä tartunnan saaneiden kanssa, ja pidämme tartuntariskiä vähäisenä.

Ruotsin joukkue jatkaa kilpailuja normaaliin tapaan.

