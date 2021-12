Mediatiedot: NHL-pelaajia ei nähdä Pekingin olympialaisissa

Jääkiekon NHL-pelaajia ei nähdä Pekingin olympiaturnauksessa helmikuussa, useat pohjoisamerikkalaismediat kertovat.

Muun muassa The Athletic, ESPN, New York Times ja Washington Post uutisoivat lähteisiinsä vedoten, että sarja ja pelaajayhdistys NHLPA ovat sopineet, etteivät NHL-pelaajat lähde Pekingin talvikisoihin.

Päätöksen syynä on koronatilanne, joka on koetellut NHL:ää ja aiheuttanut suuren määrän ottelusiirtoja. NHL jäi Suomen aikaa varhain keskiviikkona joulutauolle ottelulla Vegas Golden Knights-Tampa Bay Lightning. Siinä vierasjoukkue Tampa nappasi 4-3-voiton.

Tuoreimpana pelisiirtona NHL ilmoitti tiistaina, ettei Philadelphia-Washington-ottelua pelata Suomen aikaa varhain keskiviikkona. Se nosti siirrettyjen pelien määrän tällä kaudella jo 50:een. Siirroista peräti 32 on koskenut tämän viikon otteluita.

NHL ei kuitenkaan ole vahvistanut pelaajiensa vetäytymistä Pekingin olympiakiekosta. Liiga ilmoitti tiistaina, että päätöksen on määrä tulla lähipäivinä.

NHL-kauden on määrä jatkua lyhyen joulutauon jälkeen Suomen aikaa varhain tiistaina, jolloin kalenteriin on merkitty peräti 14 ottelua. Ennen ilmoitusta aikaistetusta joulutauosta yhdeksän seuraa oli jo ehditty lähettää joulun viettoon kaavailtua aiemmin.

Harjoituksiin NHL-joukkueiden pelaajat voivat näillä näkymin palata tulevana sunnuntaina. Sitä ennen seurojen on pidettävä ovensa suljettuina.

– Emme voi asialle mitään. Tärkein asia on pelaajien, valmentajien ja kaikkien organisaatioissa mukana olevien terveys ja turvallisuus, Dallas Starsin kapteeni Jamie Benn sanoi seuran kotisivujen videohaastattelussa.

NHL-pelaajat viimeksi Sotshissa mukana

Jos ja oletettavasti kun NHL-pelaajia ei nähdä Pekingissä, olympiaturnaus vietäneen läpi Euroopassa pelaavilla jääkiekkoilijoilla. Se vaikuttaisi moniin joukkueisiin dramaattisesti. Kanadan ja Yhdysvaltojen kokoonpanot menevät kokonaan uusiksi, jos ne jäävät ilman NHL-tähtiään.

Monissa papereissa etenkin Venäjän kultamahdollisuudet sen sijaan nousisivat, kenties myös Suomen. Tiettyjen kotimaan Liigan pelaajien mahdollisuudet päästä Leijonien olympiaryhmään paranisivat selvästi, vaikka joukkueen kärkinimet luultavasti tulisivat KHL:stä.

NHL-pelaajat eivät osallistuneet myöskään Pyeongchangin talviolympialaisiin 2018. Tuolloin turnauksen voitti Venäjän olympiaurheilijoiden joukkue, joka kukisti finaalissa yllättäjä Saksan. Sotshin vuoden 2014 olympialaisissa NHL-pelaajat olivat mukana.

Stamkos tykitti seurahistoriaa

Yön ainoassa NHL-pelissä voittomaalin tykitti päätöserässä ylivoimalla Tampan Steven Stamkos.

Voittomaali oli hänelle jo uran 65:s. Se on enemmän kuin kenelläkään muulla Tampan seurahistoriassa. Ennen osumaansa Stamkos jakoi kärkipaikan uransa jo lopettaneen Martin St. Louisin kanssa.

Koko NHL:n kärkijoukkue Tampa nousi 1-3-tappioasemasta 4-3-vierasvoittoon. Tampa oli Vegas-ottelussa ilman päävalmentajaansa Jon Cooperia, joka on asetettu NHL:n koronaprotokollalistalle. Apuvalmentaja Derek Lalonde oli ottelussa vetovastuussa.

Tapio Keskitalo

STT

