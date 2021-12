Memphis Grizzlies järjesti kaikkien aikojen NBA-murskajaiset

Memphis Grizzlies murjoi koripallon NBA-liigassa kotiparketillaan Oklahoma City Thunderin pistein 152-79 ja teki murskalukemillaan liigan historiaa. Grizzliesin 73 pisteen voittomarginaali on liigan historian kaikkien aikojen suurin.

Memphisistä tuli torstain ottelussa ensimmäinen NBA-joukkue, joka on onnistunut voittamaan vastustajansa yli 70 pisteen turvin. Edellistä ennätystä piti hallussaan Cleveland Cavaliers, joka leikitteli 68 pisteen (148-80) voiton Miami Heatista joulukuussa 1991.

Grizzlies johti ottelua puoliajalla 72-36, ja toisella puoliskolla joukkueen johtoasema oli parhaimmillaan 78 pistettä. Memphis on voittanut kolme ottelua peräkkäin, vaikka joukkueen nuori tähti Ja Moranton ollut peleistä sivussa loukkaantumisen takia.

Thunder kärsi tänä vuonna myös NBA-historian suurinumeroisimman kotitappion, kun se taipui viime keväänä kotikentällään Indiana Pacersille 57 pisteellä.

STT