Michiganin kouluampumisesta epäiltyä 15-vuotiasta syytetään muun muassa neljästä murhasta

Yhdysvalloissa Michiganissa tapahtuneesta kouluampumisesta epäiltyä 15-vuotiasta poikaa syytetään muun muassa neljästä murhasta. Epäiltyä vastaan nostettiin keskiviikkona syytteet myös esimerkiksi ampuma-ase- ja terrorismirikoksesta. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Epäilty on asianajajansa välityksellä ilmoittanut olevansa syytön.

Tiistaina tapahtuneessa kouluampumisessa kuoli neljä ihmistä ja haavoittui seitsemän. Kuolleet olivat 14-17-vuotiaita oppilaita. Haavoittuneista kuusi oli oppilaita ja yksi opettaja.

Epäilty on koulun oppilas, ja hänen epäillään käyttäneen isänsä ostamaa puoliautomaattiasetta, CNN kertoo. Poliisin mukaan teon motiivi on vielä epäselvä.

https://edition.cnn.com/2021/12/01/us/michigan-oxford-high-school-shooting-wednesday/index.html

STT