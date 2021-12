Miesten Korisliigan runkosarja keskeytetään heikentyneen koronatilanteen takia vajaaksi kolmeksi viikoksi. Pelien on määrä jatkua 18. tammikuuta. Koripalloliiton tiedotteen mukaan tauon aikana pyritään katkaisemaan joukkueissa leviävät tartuntaketjut.

Useissa liigajoukkueissa on todettu koronatapauksia, ja niistä on seurannut koko joukkueita koskeneita karanteenipäätöksiä.

Suomen cupin mitalipelit on määrä pelata kaavaillusti 14.-16. tammikuuta.

STT

