Ministeri Kiuru HS:lle: Hätäjarrusta päätettävä jo ensi viikolla

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esittäneen perjantaina sote-ministerityöryhmälle, että hallitus päättäisi hätäjarrumekanismin käyttöönoton aikataulusta ensi viikolla.

STM:n toimintasuunnitelman mukaan mekanismi tarkoittaisi sitä, että laaja-alaisista rajoitustoimista voitaisiin päättää valtakunnallisesti, kun tällä hetkellä rajoituksista vastaavat ravintoloita lukuun ottamatta alueet.

– En lähde spekuloimaan hätäjarrun sisältöjä vielä, koska ne ovat ensi viikon asioita ja ensi viikolla arvioidaan, ovatko alueelliset toimenpiteet riittämättömiä. Sitten valtioneuvoston käsissä on, millaisin toimin ja millä aikataululla jatketaan, Kiuru sanoo Helsingin Sanomille.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi alkuviikosta, että sote-ministeriryhmä pohtii hätäjarrun käyttöönottoa, jos sairaalahoidon kuormitus ja tartuntaluvut eivät käänny laskuun. Koronatartuntojen määrä on kasvanut useiden viikkojen ajan, ja koronaviruksen aiheuttama tauti on kuormittanut sairaanhoitoa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008474448.html

STT