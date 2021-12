Mitä tapahtuu, kun musiikki menee tunteisiin? Tutkija neuvoo olemaan rohkea, jos liikutus ottaa vallan joulukonsertissa

Iholla kulkee kylmiä väreitä, pala nousee kurkkuun, silmäkulmaan hiipinyt kyynel sumentaa näkökenttää.

Musiikki voi saada aikaiseksi voimakkaita reaktiota, jotka nousevat pintaan esimerkiksi joulukauden konserteissa. Reaktioissa on kyse monimutkaisesta palapelistä, jota tutkijat ovat ratkoneet jo pitkään.

– Musiikki on tunteen kieli. Musiikilliseen kohtaamiseen liittyy aina kehollis-emotionaalis-kongnitiivinen prosessi, sanoo musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori Kaarina Marjanen Tampereen yliopistosta.

Koska vaikuttavimmat musiikkikokemukset painuvat pitkäkestoiseen muistiin, joulukonsertissa liikutus voi kummuta esimerkiksi lapsuuden muistoista.

– Silloin sama musiikki laukaisee reaktion, joka on tahdosta riippumaton. Se kertoo siitä, että musiikki on meissä.

Musiikin kokeminen on yksilöllistä, mutta siihen liittyy yleistettävissä olevia piirteitä.

– Musiikki menee aivorungon alueelle ja virittää perustavanlaatuisia tunne- ja mielihyväkokemuksia, sanoo Sibelius-Akatemian tutkija ja musiikkiterapian dosentti Sami Alanne.

Yleistäen voidaan sanoa, että rauhallinen rytmiltään tasainen musiikki rentouttaa ja tasaa sydämen sykettä. Tällaisessa tilanteessa stressiin liittyvän ACTH-hormonin tuotanto vähenee, ja mielihyvää tuottavien endorfiinien taso nousee.

Sen sijaan kovat äänet herättävät pelkoa ja psyykkisiä stressireaktioita – tätä tietoa hyödynnetään esimerkiksi elokuvamusiikissa.

– Yksilöllisiä eroja on, ja esimerkiksi nuorelle kiihkeäkin musiikki voi luoda rauhaa ja sillä voi olla tunteita purkava vaikutus.

Vaikka musiikkiin liittyy universaaleja ihmisiä yhdistäviä vaikutuksia, musiikin kokeminen on myös vahvasti sidoksissa kulttuuriin.

Musiikkia onkin käytetty kautta aikojen myös tunteiden manipulointiin. Esimerkiksi natsit käyttivät keskitysleireillä klassista musiikkia luomaan valheellista turvallisuuden tunnetta, ja amerikkalaiset kävivät terrorismin vastaista sotaa länsimaisen populaarimusiikin voimalla.

Guantanamon sotavangeille soitettiin esimerkiksi Christina Aguileran seksuaalissävytteisiä hittejä ja rockyhtye AC/DC:n kappaleita.

– Musiikilla haluttiin nöyryyttää ja pyrittiin murtamaan vankeja. Musiikkia voitiin soittaa myös hurjan kovaa, sanoo Alanne.

Alanne itse on tutkinut musiikin käyttöä täysin päinvastaisessa tarkoituksessa: hän on tehnyt väitöskirjansa traumoista ja musiikkiterapiasta.

Musiikkiterapiassa pyritään hyödyntämään esimerkiksi musiikin rauhoittavaa vaikutusta. Käytössä on myös toiminnallisia menetelmiä, joissa traumaattisten kokemusten purkamista helpotetaan soittamisen avulla.

Kun aivojen mantelitumake aktivoituu joulukonsertissa ja tunteet nousevat pintaan, toimintalinjoja on monta.

Joku yrittää tulpata liikutuksensa, joku toinen kaivaa nenäliinan esiin. Kolmas ei edes hakeudu tilanteisiin, joiden tietää aiheuttavan tunteita.

Kaarina Marjanen kannustaa ottamaan tunteet vastaan.

– Soisin, että meillä kaikilla olisi rohkeutta ja asennetta astua niiden hienojen tunteiden kohtaamiseen, joita musiikki herättää. Joillekin se voi olla liian pelottava tai vaativa tilanne ihmispaljoudessa, koska sehän paljastaa itsestäsi jotain tosi syvältä nousevaa. Mutta varsinkin joululaulutilaisuuksiin liittyy kantava liikuttumisen voima ja sitä pidetään hyväksyttävänä. Ehkä se on hyvä paikka kohdata omia tunteita, sanoo Marjanen.

Marjanen on tutkinut musiikkia etenkin vuorovaikutuksen näkökulmasta, ja hän korostaa joulun ajan olevan myös oiva mahdollisuus yhteislauluun.

– Jokaisella on oikeus ja ilo laulaa yhdessä. Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä, ja se korostuu etenkin näin korona-aikana. Yhdessä laulaminen on arvokasta riippumatta laulutaidosta. Yhteislaulutilaisuuksissa musiikin tunteen yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kietoutuvat yhteen, ja niillä on sen vuoksi suuri merkitys myös kulttuurisena pääomana.