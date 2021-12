Miten ihmeessä SalPa pystyi hankkimaan AC Milanissa pelanneen Taye Taiwon? ”Sijoittajien rahaa palaa, mutta missään nimessä hän ei ole kallis pelaaja”

Nousua Ykköseen tavoitteleva Salon Palloilijat tiedotti perjantaina varsinaisesta uutispommista: urallaan muun muassa AC Milania ja Marseillea edustanut nigerialainen laitapuolustaja Taye Taiwo siirtyy seuraan. Kyseessä on SalPan seurahistorian ylivoimaisesti nimekkäin pelaajasiirto.

36-vuotias Taiwo on voittanut urallaan Ranskan liigan ja cupin sekä Italian Super cupin. Hän on pelannut myös Englannin Valioliigaa Queens Park Rangersissa. Taiwo on pelannut Nigerian paidassa 54 maaottelua, mukaan lukien vuoden 2010 MM-kisat.

Taiwo siirtyi Veikkausliigaan Helsingin Jalkapalloklubiin kaudeksi 2015. Kahden HJK-kauden jälkeen hän pelasi Lausannessa ja Eskilstunassa kunnes palasi Suomeen ja Rovaniemen Palloseuraan, jossa hän pelasi kaksi kautta Veikkausliigassa. Taiwon viimeisin seura oli Italian alasarjassa pelaava ASD Sant’Angelo.

SalPan taustayhtiön toimitusjohtaja Tero Karinti, miten ihmeessä SalPa pystyi hankkimaan Taye Taiwon?

– Kaikki lähti siitä, että tarvitsimme vasemman puolustajan, joka pystyy tukemaan hyökkäyksiä. Halusimme paikalle lisäksi kokeneen pelaajan, koska joukkueemme on aika nuori.

– Omien kontaktien kautta sain yhteyden Taiwoon. Kerron hänelle SalPan taustoista ja uudesta projektistamme. Hän innostui heti. Taiwo kertoi, että hän haluaa edelleen voittaa ja auttaa kokemuksellaan nuoria pelaajia.

Vaikka Taiwo on pelannut aikaisemmin Suomessa, hän ei ole asettunut tänne. Taiwon perhe asuu Milanossa.

Entä miten SalPalla riitti rahaa palkata tällaisilla meriiteillä varustettu pelaaja Suomen Kakkoseen?

– (Taiwon palkka) on Kakkoseen kova, mutta ei merkittävän kova, aivan kuten aikoinaan RoPSissa. Totta kai sijoittajien rahaa tähän jonkun verran palaa, mutta hän ei missään nimessä kallis pelaaja, Rovaniemeltä lähtöisin oleva Karinti tähdentää.

– Taiwo tykkää todella paljon Suomesta. Lisäksi hän oli kuullut SalPasta paljon hyvää Samuel Olabisilta (edusti viime kaudella SalPaa).

– Suomi on toinen kotimaani, ja olenkin erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Haluan edelleen voittaa yhtä paljon kuin aiemminkin urallani, ja tavoittellinen projekti Salossa kuulosti todella hienolta, Taiwo kommentoi SalPan tiedotteessa.

Toimintansa yhtiöittänyt SalPa on hankkinut lyhyessä ajassa merkittäviä vahvistuksia. Veikkausliigassakin pelanneet omat kasvatit Oskari Jakonen ja Elmo Heinonen palaavat SalPaan.

SalPan päävalmentajana aloittaa Tero Suonperä.

Päivitetty klo 15.45: Taiwon seurahistoria.