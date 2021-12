Moisio Steel Band ja Viihdelaulajat soivat yhteen – joulukonsertissa perinteisiä ja viihteellisiä lauluja

Kuukausia tahoillaan harjoitelleet Salon Viihdelaulajat ja Moisio Steel Band harjoittelivat maanantaina ensimmäistä kertaa yhdessä. Etukäteisjännitys purkautui Moision koulun auditoriossa, kun laulajat ja soittajat huomasivat oitis nuottiensa soivan yhteen.

– Jes, wau ja mieletöntä, sinkoilivat kuorojen johtajien, Taina Kojon ja Roope Pelon, kommentit Talven Ihmemaan päätteeksi.

Soikoon joulu -konsertti on torstai-iltana Uskelan kirkossa. Keväällä yhdessä päätetyssä ohjelmistossa pannuorkesterilla on neljä omaa kappaletta ja viihdekuorolla viisi. Yhteisesityksiä on viisi.

Luvassa on perinteisiä ja viihteellisiä joululauluja, joiden sekaan on ripoteltu hippunen huumoria. Konsertissa kuullaan muun muassa Kolmen kuninkaan marssi, Tulkoon joulu, Last Christmas ja Avaruus.

Sekä Viihdelaulajien että pannuorkesterin valitsemat kappaleet on poimittu kummankin omilta joululevyiltä.

Konsertin toteuttamiseen osallistuu myös Salon lukion ääni- ja valotiimi opettaja Marko Heikuran kanssa.

Viihdelaulajille konsertti on ensimmäinen kahteen vuoteen. Joulukuussa kuorolla on ollut kolme pienempää keikkaa, jotka ovat tuntuneet erikoiselta herkulta tauon jälkeen.

– On ihanaa laulaa yleisölle. Sitä varten me harjoittelemme. Ennen esiintyminen oli itsestäänselvyys, mutta nyt on huomattu, että ei se olekaan sitä, kuoron puheenjohtaja Katja Salminen sanoo.

Kuorossa pitkään laulanut Mia Blomqvist havaitsi itsessään uuden piirteen pitkään jatkuneiden Teams-harjoitusten jälkeen.

– Vuorovaikutus yleisön kanssa jännitti konkaria!

Korona-aikana kuorosta on lähtenyt laulajia, mutta tilalle on tullut kuusi uutta. Yksi heistä on Maarit Rissanen.

– Konsertti on uusi, mielenkiintoinen kokemus. Uskon, että siitä tulee superhyvä.

Suomen vanhin neliääninen, viihdemusiikkiin erikoistunut kuoro täyttää 60 vuotta vuonna 2024. Kuoro aloitti vuosikymmeniä sitten kummikuorotoiminnan Moision yläkoulun musiikkiluokkien kanssa. Lähinnä toiminta on ollut rahallista tukea.

– Tapana on ollut, että kun kuoro täyttää täysiä vuosia, bändi saa stipendin, Blomqvist sanoo.

Yhteiskonsertteja on ollut toistaiseksi yksi.

Moisio Steel Band on toiminut yli 20 vuotta. Orkesterissa soittavat kaikki musiikkiluokkien 7.–9.-luokkien oppilaat eri kokoonpanoissa.

Pannuorkesterissa soittaminen on musiikkiluokkalaisille pakollista, mutta myös mieleistä.

– Kaikki haluavat soittaa, sillä pannut on kiva, uusi soitin, Iida Saarela kertoo.

– Tosi monipuolista. Soittamista ei voi verrata muihin soittimiin, Amelie Lindholm lisää.

Molemmat odottavat innostuneena kuukausia harjoiteltua konserttia, joka on syksyn suurin musiikkiprojekti.

Iidan toiveissa on jouluista menoa ja mukaan tulevaa yleisöä.

– Minä odotan, että ihmisille tulee hyvä mieli, Amelie sanoo.

Taina Kojo on johtanut orkesteria 20 vuotta.

– Pannuorkesteri on hieno harvinaisuus. Sellainen toimii vain viidellä paikkakunnalla, hän toteaa.

Karibianmereltä kotoisin olevien pannujen soittaminen aloitettiin ensimmäisenä Karjaalla.

Soikoon joulu -konserttiin on vapaa pääsy. Ostamalla ohjelman voi tukea molempien esiintyjäryhmien toimintaa.

– Musiikkiluokkien rahat käytetään kevätretkeen, mutta myös soittimia tarvitaan, Kojo kertoo.

Viihdelaulajien pitkän tähtäimen merkittävin tapahtuma on 60-vuotisjuhlavuoden rahoittaminen.

– Kuoro on saanut tukea Juha Punta -säätiöltä ja Salon kaupungilla ja kuorolla on yhteistoimintasopimus kulttuuripalvelujen tuottamisesta, Katja Salminen kertoo.

Soikoon joulu -konsertti Uskelan kirkossa torstaina 16. joulukuuta kello 18. Kirkon ovella tarkastetaan yleisön koronapassit.