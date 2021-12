Mistähän sitä aloittaisi luonnehtiessaan kotimaan mestaruusliigavuoden viimeistä ottelua? Olihan pelissä siinä määrin monia ja vaihtelevia käänteitä, kun Puijo Wolley voitti LP Viestin muutaman kymmenen katsojan edessä erin 3–2.

Otetaan perusasiat ensin. LP Viestin voittoputki Suomessa kesti noin kolme kuukautta ja 15 ottelua. Puijo Wolley oli seitsemässä aiemmassa keskinäisessä liigakohtaamisessa onnistunut viemään Viestiltä vain yhden erän. Se siis moninkertaisti erävoittojensa määrän yhdessä ottelussa.

Pienestähän näiden seikkojen tapahtumattomuus oli kiinni. LP Viesti johti ottelua 2–0 ja 17–15. Täydet sarjapisteet olivat lähtemässä Saloon vielä neljännen erän 12–4- ja 21–18-vierasjohdoissakin.

– Harmittaa se, että päästimme Puijon peliin mukaan sekä kolmannessa että neljännessä erässä, mietti LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Ottelun ratkaisua on mahdotonta niputtaa yhteen asiaan tai yksittäisiin pelaajiin. Silti suurin ottelun aikana muuttunut asia tapahtui kuitenkin hakkuripelaamisessa.

Iina Andrikopouloun puuttumista LP Viestin kokoonpanosta ei ensimmäisen puolentoista erän aikana huomannut. Niin mainiosti Elena Becheva itselleen vieraammalla pelipaikalla hommaa hoiti.

Loistavan ensimmäisen erän jälkeen Bechevan tahti hidastui toisessa, mutta silti hän oli siinä vaiheessa roimasti edellä Puijon hakkuria Natasha Calkinsia. Bechevan tilastosarake näytti lukuja 12/+9, Calkinsin 5/-3. Becheva sinetöi täpärähkön erävoiton torjumalla Calkinsin kahdesti peräkkäin viimeisissä pisteissä.

Vielä jo aiemmin mainitussa tilanteessa 0–2 ja 15–17 olisi hakkuripelin voinut nostaa LP Viestin voiton ratkaisseeksi elementiksi. Lopulta tämän parin kaksintaistelu oli hyvin tasainen.

Ottelu oli joiltain osin käänteinen versio LP Viestin 3–2-voittopelistä Pölkkyä vastaan. Tilastojen mukaan Viesti pelasi hyvin niin syötössä, vastaanotossa kuin torjuntapisteissäkin ja teki lisäksi vastustajaansa vähemmän suoria hyökkäysvirheitä. Plusmiinuslukematkin menivät vierasjoukkueen eduksi selvällä erolla.

– Teimme todella paljon sellaisia virheitä, mitkä eivät tilastopapereissa näy. Nostimme helppoja palloja suoraan Puijon kenttäpuolelle emmekä pitäneet sovitusta torjuntataktiikasta kiinni, Lemminkäinen harmitteli.

– Ero oli tänään puolustuspelaamisessa – emme saaneet tapettua palloa vastustajan kenttään, pohti puolestaan passari Viktoriia Tuchashvili.

LP Viesti näytti pitkään olevan tyrmäävästi edellä myös passarin ja keskipelaajan yhteistyössä, kun Tuchashvili ja Anna Czakan juonivat pisteitä. Lähes koko ottelun pelannut Kaisa Nyman väläytteli satasen hyökkäystään, mutta kokonaisuus jäi vielä vaisuhkoksi.

Puijo Wolley on noussut kolmannella pääsarjakaudellaan uskottavaksi liigajoukkueeksi. Kun jutussa on jo kirjoitettu käänteistä ja käänteisyydestä, niin mainittakoon kotijoukkueen yleispelaajan Emilia Käännän mainio ilta yli 50:n hyökkäysprosentilla. Kääntä käänsi merkittäviltä osin neljännen erän loppuhetket kuopiolaisten eduksi.

– Ensimmäinen ja toinen erä olivat tosi paljon meidän virheidemme sävyttämiä. Toisen erän jälkeen asioita ei sikäli tarvinnut käydä kovin paljoa läpi, että taktiikkamme toimi kyllä koko ajan hyvin tosi hyvin, mietti Puijon päävalmentaja Jukka Lehtonen.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

Puijo Wolley–LP Viesti 3–2 (16–25, 22–25, 25–21, 25–23, 15–11)

Puijo Wolleyn pisteet/plusmiinus: Pilvi Kettunen 6/+2, Courtney Baker (passari) 6/+3, Emilia Kääntä 22/+11, Hilkka Hujanen 19/+9, Sanni Määttä 0/-1, Eveliina Smolander 8/+6, Natasha Calkins 20/+5, Janita Arkko 0/-1. Libero Petra Sahlbergin vastaanottoprosentti 42.

LP Viesti: Viktoriia Tuchashvili (passari) 4/+4, Jessica Kosonen 15/+6, Jenni Jantunen 1/0, Anna Czakan 20/+16, Selma Nikkanen 0/-1, Kaisa Nyman 7/+4, Elena Becheva 20/+10, Linnea Kuusela 9/+5, Irina Mäkinen (passari) 1/+1. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 64.

Hyökkäysprosentti: 40–36

Vastaanottoprosentti: 48–51

Torjuntapisteet: 11–16

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 4–8/12–6

Tuomarit: Tuomo Försti ja Tommi Parkkinen

Yleisöä: 40

OHO!

Selma Nikkanen on 14 vuoden ja kuuden kuukauden ikäisenä yksi nuorimmista kentällä käyneistä pelaajista Suomen lentopalloliigojen historiassa.

LP Viestin seuraava ottelu: ti 4.1. LP Viesti–Hämeenlinna kello 18.30 Salohallissa.

LiigaPlokin päävalmentaja irtisanoutui

Mikko Pesonen irtisanoutui LiigaPlokin päävalmentajan paikalta. Pesonen työskenteli päävalmentajan pestissä helmikuusta 2020 lähtien, jolloin hän tuli Alessandro Lodin tilalle.

LiigaPloki on Mestaruusliigassa seitsemäntenä, mutta pelillinen trendi on ollut laskeva. Kuudesta viimeisimmästä ottelusta on vain yksi voitto, vaikka vastustajat ovat olleet enimmäkseen sarjan alempaa kastia.

Ero yhdeksäntenä eli pudotuspeliviivan alapuolella olevaan LP-Vampulaan on vain kaksi pistettä. Lisäksi LiigaPloki on pelannut pääkilpailijoitaan enemmän otteluita, eli pistekeskiarvo on vasta yhdeksänneksi suurin.