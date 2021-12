Moottorikelkalla meren jäällä liikkunut kaksikko joutui sulaan – yksi pystyi pelastautumaan, toinen löydettiin kuolleena

Varsinais-Suomen Pyhärannassa yksi ihminen on kuollut moottorikelkkaonnettomuudessa, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Onnettomuus sattui, kun moottorikelkalla meren jäällä liikkunut kaksikko joutui sulaan. Heistä yksi pystyi pelastautumaan itse rantaan, mutta toinen löydettiin kuolleena.

Onnettomuus tapahtui Vääränkarin edustalla meren jäällä. Hätäkeskus sai ilmoituksen asiasta noin kello kahdelta sunnuntain vastaisena yönä.

– Ilmoittaja oli käsittääkseni ollut illalla samaa seuruetta. Oli sitten huolissaan, kun eivät kaverit tulleet takaisin, kertoo meripelastusjohtaja Tomi Maunu Länsi-Suomen merivartiostosta STT:lle.

Tehtävälle osallistui useita yksiköitä Rajavartiolaitokselta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Lounais-Suomen poliisilta.

Paikalle hälytettiin muun muassa kaksi pelastuslaitoksen sukeltajayksikköä, joista toinen saapui helikopterilla Turusta. Tehtävään osallistui myös Rauman merivartioaseman partio, Rajavartiolaitoksen päivystävä meripelastushelikopteri Turusta, FinnHEMSin lääkärihelikopteri, ambulansseja sekä kaksi poliisipartiota.

Länsi-Suomen merivartiosto kertoi Twitterissä aamuneljän jälkeen, että meripelastustehtävä on päättynyt.

Maunun mukaan runsas lumimäärä ja heikot jäät hankaloittivat etsintöjä.

– Esimerkiksi mökkitiet, joilla olisi päästy rantaan, osa niistä oli auraamatta.

Lisäksi merialueella on Maunun mukaan virtauksia ja heikkoja jäitä.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita syitä. Poliisin mukaan tutkinnan tässä vaiheessa tapauksesta ei voida tiedottaa enempää.

Iiro-Matti Nieminen

STT

