MTV: Vain puolet omikronin erityisen riskin maista tulevista pystytty testaamaan Helsinki-Vantaalla

Helsinki-Vantaan lentokentällä ei ole ollut mahdollista testata kaikkia omikronmuunnoksen erityisen riskin maista saapuvia matkustajia, uutisoi MTV:n uutiset lauantaina.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoi MTV:n uutisille, että kaikkia ei ole pystytty testaamaan lentokentällä. Hänen mukaansa riskimaista lentokentälle saapuu noin 1 000-1 500 matkustajaa päivässä.

Testauskapasiteetti liikkuu 500-1 000 matkustajan välillä. Tuhat matkustajaakin on Arokytön mukaan jo todella äärirajoilla.

– Olemme saaneet kentälle jonkin verran lisää testaushenkilöstöä, mutta kaikkia emme ole pystyneet testaamaan. Matkustajia on niin paljon, että olemme joutuneet riskiperusteisesti tekemään niin, että osa matkustajista on ohjattu kotipaikkakunnalla testiin, Aronkytö kertoi lauantaina.

Ensitietojen perusteella näyttää siltä, että noin puolet testataan lentokentällä ja puolet vasta kotipaikkakunnalla tai turistien kohdalla oleskelupaikkakunnalla.

Erityisen riskin maihin kuuluvat esimerkiksi Britannia, Tanska, Norja ja useat Afrikan maat. Terveystarkastuksen eli koronatestin voi välttää korkeintaan 48 vanhalla negatiivisella koronavirustestituloksella.

