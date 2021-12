Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatshovin mukaan Yhdysvalloista on tullut ”röyhkeä ja itsevarma”

Entisen Neuvostoliiton päämiehen Mihail Gorbatshovin mukaan Yhdysvalloista on tullut ”röyhkeä ja itsevarma” Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Gorbatshovin mukaan länsi ja etenkin Yhdysvallat olivat ”voitonriemuisia” Neuvostoliiton kaatumisesta vuonna 1991.

– Heistä tuli röyhkeitä ja itsevarmoja. He julistivat voittaneensa kylmän sodan, Gorbatshov sanoi haastattelussa.

Hänen mukaansa Neuvostoliitto ja Yhdysvallat päättivät yhdessä ydinasevarustelun ja vastakkainasettelun. Hänen mukaansa ”voittajat” päättivät kuitenkin rakentaa ”uuden imperiumin”, millä hän viittasi sotilasliitto Naton laajentumiseen Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.

Naton laajeneminen onkin hänen mukaansa tehnyt lännen ja Venäjän tasavertaisista suhteista mahdottomia. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kertonut aiemmin tässä kuussa haluavansa takeita siitä, ettei Nato laajenisi enempää.

Gorbatshov piti kuitenkin tervetulleina tulevia Venäjän ja Yhdysvaltojen välisiä keskusteluja, joiden hän toivoi olevan tuloksellisia.

Gorbatshovia haastatteli perjantaina Venäjän valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti. Maaliskuussa 90 vuotta täyttänyt Gorbatshov oli Neuvostoliiton viimeinen valtionpäämies. Hänen erostaan tulee joulupäivänä kuluneeksi tasan 30 vuotta.

Presidentti Putin on kutsunut Neuvostoliiton hajoamista ”1900-luvun suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi”.

STT

