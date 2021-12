Niinistö ja Putin keskustelivat Ukrainasta, Niinistö painotti tarvetta diplomaattisen ratkaisuun

Presidentti Sauli Niinistö keskusteli tiistaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Ukrainan tilanteesta puhelimessa. Niinistö esitti Putinille vakavan huolen Ukrainan jännittyneestä tilanteesta ja painotti tarvetta löytää siihen diplomaattinen ratkaisu, kertoo presidentin kanslia tiedotteessa.

Niinistö totesi myös, että Suomella on selonteoista ilmenevä vakaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja. Presidentti ylläpiti samalla edelleen keskustelua Helsingin hengestä.

Niinistö kuvaili omalla Twitter-tilillään keskustelua ”tärkeäksi”.

Maanantaina Niinistön keskustelukumppanina oli Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. Tuolloinkin keskustelujen aiheena oli Ukraina. Venäjä on keskittänyt joukkoja Ukrainan rajoille viime viikkoina.

Presidentit pitivät tärkeänä tehdä yhteistyötä, jotta jännittyneeseen tilanteeseen löydettäisiin diplomaattinen ratkaisu.

– Kiitos erinomaisesta ja syväluotaavasta keskustelusta, presidentti Joe Biden, Niinistö kirjoitti puhelun jälkeen englanniksi Twitter-tilillään.

Viime viikolla Biden ja Putin pitivät videoneuvottelun. Biden kertoi myöhemmin toimittajille varoittaneensa Putinia ennennäkemättömistä pakotteista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Putin puolestaan sanoi myöhemmin, että Venäjällä on oikeus puolustaa turvallisuuttaan. Hän kieltäytyi sanomasta, oliko hän suunnitellut hyökkäystä Ukrainaan.

Aiemmin maanantaina myös EU-maiden ulkoministerit varoittivat Venäjää vakavista seurauksista, jos tilanne Ukrainan rajalla kärjistyy. Viikonloppuna varoituksen seurauksista tekivät G7-maiden ulkoministerit.

https://twitter.com/niinisto

https://twitter.com/niinisto/status/1470501085567668232

STT

Kuvat: