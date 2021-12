Nuoret Leijonat vaihtoi maalivahdin illan otteluun – Pohjois-Amerikassa pelaava hyökkääjä nousi kokoonpanoon

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänä iltana Itävallan Kanadassa pelattavissa MM-kilpailuissa. Ottelu alkaa kello 21 Suomen aikaa. Eilen Suomi kukisti avausottelussaan Saksan maalein 3-1.

Päävalmentaja Antti Pennanen teki muutaman muutoksen kokoonpanoon, kun eilen voiton torjunut Leevi Meriläinen ei ole mukana. Hänen paikkansa ottaa Juha Jatkola. Luukkua aukoo Joel Blomqvist.

Hyökkäykseen nousee jo viime MM-kilpailuissa mukana ollut Roby Järventie, joka on Ottawa Senatorsin toisen kierroksen NHL-varaus ja on kiekkoillut tämän kauden farmiliiga AHL:ssä Belleville Senatorsin peliasussa. Hän ottaa paikan kakkosketjun vasemmasta laidasta, mistä Juuso Mäenpää siirtyy 13:nneksi hyökkääjäksi Olli Nikupeterin tilalle.

Puolustuksessa Aleksi Heimosalmi nousi seitsemännen pakin paikalta kakkospariin Kasper Puution kaveriksi. Ville Ottavainen putosi kokoonpanosta, ja seitsemäntenä puolustajana on turnausdebyyttinsä tekevä Karri Aho.

Suomen kokoonpano:

1. kenttä:

Roni Hirvonen-Joel Määttä-Kasper Simontaival

Petteri Nurmi-Topi Niemelä

2. kenttä:

Roby Järventie-Oliver Kapanen-Joakim Kemell

Aleksi Heimosalmi-Kasper Puutio

3. kenttä:

Ville Koivunen-Samuel Helenius-Brad Lambert

Eemil Viro-Ruben Rafkin

4. kenttä:

Roni Karvinen-Sami Päivärinta-Kalle Väisänen

Karri Aho

13. hyökkääjä: Juuso Mäenpää

Maalilla: Juha Jatkola

Varalla: Joel Blomqvist

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: