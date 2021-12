Nuorisotyö saa uutta potkua Perniössä – Aseman Lapset aloittaa työn paikallisten yritysten rahoituksen turvin

Perniön nuorten tilanteen aiheuttama huoli on saanut paikalliset yritykset rahoittamaan Aseman Lapset ry:n koordinoimaa nuorisotyötä. Nuorisotyöntekijä Matti Pääkkönen aloitti vuoden mittaisen pestin joulukuun alusta. Hän tulee työskentelemään erityisesti tukea tarvitsevien nuorten kanssa ja tekemään myös yksilötyötä.

– Ensin kartoitetaan paikallisten toimijoiden verkko, jotta nähdään mahdolliset aukot. Sen jälkeen pyritään tavoittamaan ne nuoret, joita ei ole vielä tavoitettu, sanoo Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminnasta vastaava kiskolaissyntyinen Minna Lahtela.

Hän toteaa, että kaupungin palvelut tavoittavat hyvin varhaisnuoret, mutta ei niinkään 16–18-vuotiaita. Heidät on otettu toiminnan pääkohteeksi. Osa nuorista kamppailee päihteiden kanssa kamppailevat ja jotkut oireilevat henkisesti.

Walkers-toiminta on matalan kynnyksen nuorisotyötä, jota tehdään syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja syrjäytyneiden nuorten tilanteen parantamiseksi. Minna Lahtela toteaa Aseman Lasten Helsingissä alkaneen toiminnan kasvaneen valtakunnalliseksi.

– Olemme pienten kylien puolella yhtä lailla kuin isojen kaupunkien. Nuoret ovat oikeutettuja nuorisopalveluihin asuinpaikasta riippumatta, Lahtela painottaa.

Hän työskenteli Salon eritysnuorisotyöntekijänä 2000-luvun taitteessa ja tuntee kulmakunnat.

– Valtakunnallisesti kuntaliitokset ovat iso haaste nuorisotyölle: syrjäseutujenkin nuoret kaipaavat palveluja. Perniössä voi syntyä malli, jota voidaan toteuttaa muillakin alueilla, Lahtela toivoo.

Aseman Lapset ry kouluttaa useamman vapaaehtoisen jalkautumaan perniöläisnuorten pariin.

– Monet nuoret ovat hukassa ja tuntevat näköalattomuutta tulevasta. He tarvitsevat aikuisia seisomaan vierelleen epävarmuudessa, Lahtela tietää.

– Haemme turvallisia ja tasapainoisia aikuisia arjen kuuntelijoiksi. Vapaaehtoistyöntekijät valitaan tammikuussa. Matti tarvitsee kentälle työparin jo turvallisuudenkin takia.

Vapaaehtoisia haetaan eri kausiksi, eikä heidän edellytetä toimivan projektissa koko vuotta.

Perniössä ennakoivan nuorisotyön veturina on luonnonkosmetiikkaa valmistava Saaren Taika, joka lahjoitti 30 000 euroa nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Vuodeksi tarvitaan kaikkiaan noin 55 000 euroa. Siitä on nyt koossa 41 000 euroa, kun mukaan on saatu muitakin Perniössä toimivia yrityksiä.

Yrityksen toimitusjohtaja Veera Amnelin-Kylämäki ja hänen äitinsä, yrityksen perustaja Johanna Amnelin ovat itsekin painineet nuoruudessaan erilaisten ongelmien kanssa. He halusivat konkreettista parannusta nuorten hyvinvointiin.

– Perniön nuorten ja perheiden tilanne on keskusteluttanut perheissä ja työyhteisössä, Amnelin-Kylämäki kertoo.

Lahtela kehuu yritysvastuuta, ja toivoo esimerikin leviävän muuallekin.

– Nuorisotyön tulosten osoittaminen taloudellisesti on vaikeaa, mutta se on varmaa, että sillä säästetään yhteiskunnan rahoja. Paras kiitos tulee nuorilta itseltään työtä tehdessä ja entisiä nuoria kohdatessa, hän sanoo.

– Jos toimintaan ei vuoden jälkeen järjesty rahoitusta, tiedämme kuitenkin, mitä osaamista voimme tuoda Perniöön olemassa oleville toimijoille ja he voivat jatkaa työtä.

Minna Lahtela muistuttaa kaikkia Perniön aikuisia yhteisöllisyyden merkityksestä.

– Jokainen voi omassa elämässään toimia niin, etteivät nuoret koe itseään syrjityksi aikuisten taholta. Ottakaa kontaktia lapsiin myös sitten, kun he ovat kasvaneet nuoriksi, hän kannustaa ja muistuttaa, että nuoret eivät tiedä kaikkia yhteiskunnan pelisääntöjä, jos ei heille niitä kerrota.