Nuoret Leijonat kuuli Tshekki-ottelun perumisesta kesken pelipalaverin

Suomen ja Tshekin välinen keskiviikkoillan ottelu jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailuissa peruttiin Tshekin joukkueessa ilmenneen koronavirustartunnan ja siitä seuranneen karanteenin takia. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n ilmoituksen mukaan Suomelle merkitään 1-0-voitto.

Suomen jääkiekkoliiton verkkosivujen mukaan joukkue kuuli asiasta kesken pelipalaverin, jonka luonne muuttui päävalmentaja Antti Pennasen kertoman asian jälkeen. Ottelun sijaan Suomi suuntasi takaisin hotellihuoneisiin ja käyttää keskiviikon harjoitteluun.

– Kirjoita suunnitelmasi lyijykynällä, älä mustekynällä. Silloin sinun on helpompi muuttaa suunnitelmiasi. Nyt niin pitää tehdä, Pennanen toisti jo MM-kilpailuja edeltäneessä mediatilaisuudessa kertomansa opetuksen siitä, että epävarmoina aikoina pitää olla valmiina äkillisiin muutoksiin.

Vain voittoja

Nuoret Leijonat on saalistanut Kanadan Edmontonissa ja Red Deerissä pelattavissa kilpailuissa vain voittoja. Suomi kukisti sunnuntaina Saksan maalein 3-1 ja maanantaina Itävallan 7-1. Nuoret Leijonat pelaa varhain lauantaiaamuna lohkovoitosta Kanadan kanssa.

Aiemmin turnauksen aikana Sveitsi sai voiton pelaamatta, kun Yhdysvaltojen joukkueesta paljastui kaksi tartuntaa ja keskinäinen ottelu piti perua.

Vielä on epäselvää, pystyykö Tshekki pelaamaan viimeisen alkusarjaottelunsa. Tshekin pitäisi kohdata Itävalta perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Tshekki on hävinnyt Kanadalle 3-6 ja jatkoajalla Saksalle 1-2, joten pudotuspelipaikka olisi kiven alla ilman tartuntaakin ja siitä seurannutta kabinettitappiota.

Petteri Ikonen

STT

