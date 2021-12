Nyt odotellaan enää päätöksiä – palloilusarjat jäävät tauolle tai sitten ne jatkuvat ilman yleisöä

Käsitys siitä, että palloilun pääsarjat jäävät joko tauolle tai ne jatkuvat ilman yleisöä, vahvistuu päivä päivältä.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan pandemiaohjausryhmäy eli niin sanottu ”koronanyrkit” esittivät tiistaina kaikkien yleisötilaisuuksien kieltämistä ja esimerkiksi liikunta- ja urheilutilojen sulkua. Pirkanmaalla sulku kestäisi kaksi viikkoa, eivätkä tilat olisi käytettävissä edes koronapassilla.

Salolaisista liigaseuroista Vilppaan pitäisi pelata tiistaina Salohallissa BC Nokiaa vastaan.

– Nyt näyttää siltä, ettei ottelua pelata. Pitää kuitenkin odottaa vielä keskiviikon virallisia tietoja, Vilppaan toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi kertoi tiistaina alkuillasta.

Vihiniemi on keskustellut Korisliigan muiden seurajohtajien kanssa. Hän muistutti, että vielä yksikään lajiliitto ei ole tiedottanut, miten pääsarjoja aiotaan jatkaa.

Myös LP Viestin ja lentopallon Mestaruusliigan puheenjohtaja Karri Virtanen oli vielä tiistaina epävarma jatkosta.

Mestaruusliigan pitäisi palata joulutauolta tiistaina 28. joulukuuta. LP Viestin seuraava ottelu on ensi viikon keskiviikkona LiigaPlokia vastaan Salohallissa.

– Esitämme Lentopalloliiton kilpailutoimistolle sellaista vaihtoehtoa, että pelaisimme ottelun Pihtiputaalla, jossa se on vielä mahdollista pelata. Ja helmikuun LiigaPloki-vierasottelu pelattaisiin vuorostaan Salossa, Virtanen paljasti.

Ensi viikon torstaina LP Viestillä on vierasottelu Kuopiossa Puijo Wolleyta vastaan. Tuo ottelu ollaan – ainakin toistaiseksi – pelaamassa normaalisti.

– Otteluohjelma on todella tiukka. Mikäli tilanne jatkuu vielä tuoreimpien rajoitusten yli tai joukkueet joutuvat karanteeniin, olemme pakotettuja miettimään sarjan typistämistä viime kauden tapaan, Virtanen mietti.

Salon seuraava urheilun suurtapahtuma on loppiaisen jälkeen (7.–9.1.) järjestettävä Vilppaan AND1-juniorikoripalloturnaus, johon on ilmoittautunut yli 100 joukkuetta.

Salon Vilpas Koripallo ry:n puheenjohtaja Sakke Ojala kertoi, että tällä hetkellä seuralla on ylilääkärin lupa järjestää turnaus ilman yleisöä. Turnauksessa on maskipakko ja eri tehtäviin osallistuvilta yli 16-vuotiailta vaaditaan koronapassi (mikäli se on käytössä).

– Toivotaan, että turnaus toteutuu näillä toimenpiteillä.

– Kun yleisö puuttuu, Vilppaan juniorijoukkueilta jää saamatta kioskituloja. Seuran pitää ne jollakin lailla kompensoida joukkueille, Ojala mietti.