Oikeus hyväksyi Assangen luovuttamisen Yhdysvaltoihin

Britannian vetoomustuomioistuin katsoi perjantaina, ettei tietovuotaja Julian Assangen luovuttamiselle Yhdysvaltoihin ole estettä. Tammikuussa alempi oikeusistuin katsoi, ettei Wikileaks-vuotosivuston perustajaa voi luovuttaa, koska hänen mielenterveytensä on hyvin horjuva ja itsemurhariski korkea.

Yhdysvallat valitti päätöksestä. Lokakuussa pidetyssä kuulemisessa amerikkalaisasianajajat perustelivat valitusta sillä, että tuomari oli tukeutunut liikaa vain yhteen lausuntoon Assangen mielenterveydestä.

Asianajajat vakuuttivat niin ikään, ettei Assangea sijoitettaisi Yhdysvalloissa liittovaltion huipputurvalliseen vankilaan tai eristettäisi. Lisäksi hänelle taattaisiin kaikki tarvittava hoito.

Päätöksestä valitetaan

Vetoomustuomioistuimen kahden tuomarin mukaan nämä vakuudet olivat riittäviä, ja Assange voidaan luovuttaa Yhdysvaltoihin. Jutun käsittely on nyt tarkoitus palata takaisin alempaan oikeusasteeseen, mutta päätöksestä voi myös valittaa korkeimpaan oikeuteen.

– Tämä on oikeusmurha, kommentoi Assangen morsian ja hänen asianajajaryhmänsä jäsen Stella Moris tuoreeltaan Twitterissä.

Morisin mukaan päätöksestä tullaan valittamaan heti, kun se on mahdollista.

Oikeustalon ulkopuolelle oli kokoontunut koko joukko Assangen tukijoita, jotka vaativat tietovuotajan vapauttamista heti.

Assange on ollut vankilassa vuodesta 2019. Sitä ennen hän piileskeli Ecuadorin Lontoon-suurlähetystössä vuodesta 2012.

Jopa 175 vuoden vankeustuomio uhkaa

Assangea odottaa Yhdysvalloissa yhteensä 18 syytettä, jotka liittyvät Wikileaksin julkaisemiin salaisiksi luokiteltuihin asiakirjoihin.

Vuodetussa noin puolen miljoonan asiakirjan aineistossa käsiteltiin muun muassa Afganistanin ja Irakin sotatoimiin liittyviä yksityiskohtia. Yhdysvaltain hallinto väittää, että Assange olisi auttanut entistä tiedusteluanalyytikkoa Chelsea Manningia varastamaan vuodetut asiakirjat.

Assange voisi saada Yhdysvalloissa jopa 175 vuoden vankeustuomion.

https://twitter.com/wikileaks/status/1469251399850598401

STT

