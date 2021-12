Oikeusministeri Henrikssonilla on todettu koronavirustartunta – avustajan mukaan ministerillä on lieviä oireita ja hän lepää kotonaan

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on saanut tänään positiivisen tuloksen koronatestistä. Henrikssonin esikunnasta kerrotaan STT:lle, että ministerillä on lieviä oireita ja hän lepää kotonaan saamansa ohjeistuksen mukaisesti.

Henriksson on altistunut joulunpyhinä todennäköisesti yksityistilaisuudessa Pietarsaaressa. Hän kertoi tartunnastaan myös itse Twitterissä. Henrikssonin mukaan hänellä ei ole ollut ministeritehtävään liittyviä kontakteja altistumisensa jälkeen.

Ministereistä koronavirustartunta on todettu aiemmin joulukuussa ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr).

Viime viikkoina on kerrottu myös kansanedustajien, muun muassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps.) ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) tartunnoista.

https://twitter.com/anna_maja/status/1476503914744889348

STT

