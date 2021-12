Olivia Juusti haluaa haastaa itseään – vasta valmistunut kokki juhli Ihme ja Kumman juhlavastaanotolla

– Nyt en vielä itsekään ihan tajua, mitä olen saavuttanut, naurahtaa Olivia Juusti odotellessaan sunnuntai-iltapäivänä Ihme ja Kumman Linnan juhlien alkua.

Juusti on valmistunut kokiksi Rasekosta. Hän ei ole antanut kehitysvamman estää opiskelua.

– Tiedostan erilaisuuteni, mutta haluan haastaa itseäni ja näyttää, mihin pystyn.

Juusi haluaa olla myös kannustavana esimerkkinä samassa tilanteessa oleville.

21-vuotias Juusti kertoo opiskelleensa aina. Peruskoulun jälkeen hän suoritti erityisoppilaitoksessa kodinhuoltajan tutkinnon. Sen jälkeen hän pyrki opiskelemaan tavalliseen ammattiopistoon, Raision seudun koulutuskuntayhtymään catering-alan perustutkintoa.

Hän aloitti juuri, kun maailmalla puhkesi koronapandemia. Opinnot Juusti on suorittanut etänä ja näyttökokeina.

Hän on työskennellyt Ihme ja Kumman kahvilassa ja Ihme Kumman kanssa yhteistyötä tekevissä salolaisyrityksissä.

– Parasta ovat olleet yhdessä tekeminen ja asiakaskohtaamiset, Juusti sanoo.

Paimiosta kotoisin oleva Juusti on vastikään muuttanut Saloon, ja hän etsii alansa töitä kaupungista. Jakelukeittiö kiinnostaa siinä missä kahvilakin.

Juustin opettajat Rasekosta, Pia Toivonen ja Sari Lahtinen , osallistuivat myös IhKun juhlaan.

– Sinnikäs ja kunnianhimoinen, kuvaa Toivonen oppilastaan.

Toivosta ja Lahtista on ilahduttanut Ihme ja Kumman ilmapiiri, jossa loistaa työn tekemisen ilo. Myös ohjaajat ovat sitoutuneita työhön.

– Yhdistyksen kahvilassa työskentelee parhaillaankin muutamia Rasekossa opiskelevia nuoria, kertoo Lahtinen.

Opiskeluun on tutustuttu Alfa-TV:lle tehdyssä sarjassa, jossa Olivia Juustikin on esiintynyt.

Juhlassa kuultiin opetusministeri Li Anderssonin (vas.) tervehdys. Ministeri itse ei pääsyt paikalla korona-altistumisen takia. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja on ohjeistanut ministereitä välttämään kontakteja toistaiseksi. Syynä on ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) positiivinen koronatestitulos.

Li Anderssonin mukaan on erityisen tärkeä, että oppimiseen on mahdollista saada tukea.

– Tuen tarve ei saa koskaan olla este uuden oppimiselle, itsensä kehittämiselle ja sivistämiselle. Taustoistaan riippumatta jokaisella täytyy olla mahdollisuus omaan kotiin, työhön ja toimeentuloon. Siis mielekkääseen, oman näköiseen elämään.

Oppivelvollisuusuudistuksen tarkoitus on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja nostaa osaamistasoa. Viime keväänä peruskoulun 9. luokan lopettaneet ovat ensimmäiset, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

– Uudistus tarkoittaa myös, että jokaista nuorta tuetaan löytämään itselle sopiva opiskelupaikka.

Suomea pidetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mallimaana, mutta Anderssonin mukaan siinä on vielä tekemistä, että kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään.

– Ei ole oikein, että tiettyjen ominaisuuksien vuoksi ihminen syrjäytetään esimerkiksi työmarkkinoilta. On tärkeää, että jokaisen panos yhteiskunnassa nähdään tärkeänä ja jokaista tuetaan eteenpäin eri elämäntilanteissa.

– Ei ole myöskään oikein, että palvelua saadakseen joutuu taistelemaan oikeuksistaan kerta toisensa jälkeen. Näin ei saisi olla yhdenvertaisuuden mallimaassa, sanoo Andersson.

Ihme ja Kumman Linnan juhlat jäivät koronan takia viime vuonna väliin. Vuonna 2019 paikalla oli melkein 500 kutsuvierasta, kertoo Ihme ja Kumman tukiyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Nurminen.

Tänä vuonna vastaanotto järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona suunniteltua pienemmällä vierasjoukolla – jälleen koronan takia.

Ihme ja Kumman tavoitteena tutkintoja

Ihme ja Kumma tuki ry on saanut Euroopan sosiaalirahastolta tukea hankkeeseen, jonka nimi on ”Opinnollistaminen osatyökykyisen kehitysvammaisen polkuna työelämään”. Kolmevuotinen hanke alkoi viime elokuussa. Tavoitteena on parantaa Ihme ja Kumman pajan nuorten työllistymistä työmarkkinoille. Ensisijaisesti tavoitellaan ravintola- ja cateringalan perustutkintoa. Hankkeen oppilaitos-yhteistyökumppanina toimii Raseko. Yhteistyötä tehdään muidenkin ammattioppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa. (Lähde: Ihme ja Kumman kotisivut)