Olkiluoto 3:n reaktori on käynnistetty, kertoo Teollisuuden Voima (TVO). Säteilyturvakeskus (STUK) antoi viime viikolla luvan käynnistää Olkiluodon uuden ydinreaktorin. Reaktori käynnistettiin tiistaina aamuyöstä kello 3.22.

– Tammikuussa on vielä parempaa luvassa, kun OL3 liitetään valtakunnan sähköverkkoon eli sähköntuotanto alkaa, Olkiluoto 3:n projektinjohtaja Jouni Silvennoinen sanoo TVO:n tiedotteessa.

Sähköntuotannon on määrä alkaa tammikuun lopulla ja säännöllisen sähköntuotannon ensi kesäkuussa.

Säännöllisen sähköntuotannon alettua yksikön on määrä tuottaa noin 14 prosenttia Suomen sähköstä.

Teollisuuden Voima kuvaili käynnistämisen hetkeä tiedotteessaan historialliseksi. Uusi ydinvoimalaitos otettiin Suomessa käyttöön viimeksi yli neljä vuosikymmentä sitten. Euroopassa vastaava tehtiin noin 15 vuotta sitten.

Tehon nosto vaatii STUKin luvan

Viime viikolla kerrottiin, että STUK valvoo reaktorin käynnistystä ja pientehokokeita paikan päällä Olkiluodossa. TVO nostaa reaktorin tehoa asteittain. TVO:n aamuisen tiedotteen mukaan jokaisella tehotasolla tehdään käyttöönottokokeita.

Tehon nostoon yli viiden prosentin reaktorin täydestä tehosta TVO tarvitsee STUKin luvan, samoin kuin tehon nostoon yli 30 ja 60 prosentin.

Koekäyttöjakson aikana yksikkö tuottaa sähköä vaihtelevin tehoin.

TVO aloitti kolmosyksikön polttoaineen latauksen maaliskuussa. STUK seurasi latausta ja sitä seuranneita niin sanottuja kuumakokeita Olkiluodossa.

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: