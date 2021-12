Omat pojat ja tytöt maailmalla: Tuloselle tuttu tupla-tupla

Koripalloilija Helmi Tulonen jatkoi jo tutuksi tulleella tupla-tupla-linjalla Italian naisten kakkosliigassa. 15 pistettä ja 13 levypalloa auttoivat osaltaan Carugaten 64–51-vierasvoittoon Vicenzasta.

Carugate on parantanut tuloksentekoaan ja löytyy nyt yhdeksänneltä sijalta sarjassa, jonka kahdeksan parasta etenevät pudotuspeleihin. Joukkueensa ainoan ulkomaalaispelaajan Tulosen pistekeskiarvo on hieman yli 18, levypalloja on kertynyt 10,6 per ottelu.

Toinen Salon Vilppaan kasvatti Sofia Pelander teki yhden pisteen ja otti yhden levypallon Saksan bundesliigaottelussa. Herner hävisi vierasottelun Kelternille 61–71 ja on liigassa kuudentena.

Vilppaassa kaudet 2016–2021 pelannut Aatu Kivimäki heitti kymmenen pistettä Saksan kakkosbundesliigassa, kun Tigers Tübingen voitti Phoenix Hagenin 87–81. Kivimäki onnistui molemmissa kahden pisteen heitossa ja kahdessa kuudesta kolmosestaan. Lisäksi hänelle merkittiin neljä koriin johtanutta syöttöä.

Lentopallossa libero Roosa Koskelon edustama saksalaisjoukkue Stuttgart juhli viime viikolla erittäin makoisaa voittoa. Se eteni jatkoon CEV Cupissa voittamalla toisessa osaottelussa kotikentällään italialaisen, LP Salollekin takavuosien Mestarien liigasta tutun Busto Arsizion erin 3–1.

Kun avausosa oli päättynyt italialaisjoukkueen 3–0-voittoon, mentiin Saksassa niin sanottuun Kultaiseen erään. Sen Stuttgart vei jatkopalloilla edukseen 16–14 ja kohtaa seuraavalla kierroksella niin ikään Saksan Bundesliigassa pelaavan Schwerinin.

Stuttgart pelaa Saksan cupin välierän tiistaina Münsteriä vastaan.

Hakkuri Aaro Nikulan edustama Benfica johtaa edelleen Portugalin liigaa. Runkosarjan puhtaalla 13 voiton saldolla voittanut Benfica on kärjessä myös ”voittajien puolella”, jossa kahdeksasta joukkueesta seulotaan neljä parasta pudotuspeleihin.

Viime viikonlopun otteluissa Benfica voitti vieraissa Sporting de Espinhon 3–2 ja kotona Castelo Maian 3–1. Mestarien liigassa joukkueella on kahdesta ottelusta yksi erävoitto, joka tuli saksalaiselta Berlin Recycling Volleysilta. Nikula teki tuossa ottelussa viisi pistettä hyökkäysprosentilla 38.

Salon Seudun Sanomat seuraa säännöllisesti paikallisten pelaajien otteita eurokentillä.