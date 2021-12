Omikron jo valtavirtaa Salossa ja Varsinais-Suomessa – Salon koronajäljitys ruuhkautunut pahasti

Koronaviruksen omikronvariantti on saapunut myös Saloon. Kyse ei ole enää vain epäilystä vaan pikemminkin valtavirtaistumisesta.

– Tarkkoja lukuja en osaa sanoa, mutta omikrontapaukset ovat yleistyneet valtavasti. Eivätkä vain Salossa vaan myös koko sairaanhoitopiirin alueella, Salossa tartuntataudeista vastaava lääkäri Kaisa Ellä toteaa.

Hän sanoo, että omikronia taltutetaan samoilla aseilla kuin muitakin virusvariantteja.

– Omikronin lyhyt itämisaika ja helppo tarttuvuus tekevät tilanteen vaikeaksi. Jäljitystyö on monimutkaisempaa, jopa jokseenkin mahdotonta, koska virus leviää äärimmäisen rivakasti ihmiseltä ihmiselle.

Ellä tietää, että useissa salolaisperheissä joulua vietettiin karanteenin merkeissä.

– Onnekseni totean, että testeihin on hakeuduttu todella aktiivisesti. Toisaalta positiivisten testitulosten määrä on myös valtava.

Ellä on lukuisissa haastatteluissa vannonut kasvomaskien käytön nimeen ja kehottanut ihmisiä välttämään suuria väkijoukkoja, jos suinkin mahdollista. Mikäli tuntee itsensä vähänkään kipeäksi, on jäätävä pois töistä ja kartettava ihmiskontakteja.

Koronakurimusta on jatkunut jo kauan, pian kaksi vuotta. Miten tilanne saataisiin vihdoinkin käännettyä lopullisesti päälaelleen?

– Näen, että rokotekattavuuden kehittyminen on avain parempaan tulevaisuuteen. Tilastot kertovat, että tartuntariski on rokottamattomilla selvästi suurempi, minkä lisäksi nimenomaan he sairastuvat taudin vakavampaan muotoon, Ellä muistuttaa.

Salon koronajäljityksessä on juuri nyt kova kiire. Jouluruuhkan purku on käynnissä, ja lisähenkilöstöä perehdytetään.

– Jäljitys on pahasti ruuhkautunut. Soitoissa on viivästyksiä, mutta positiivisen testituloksen saaneisiin ollaan yhteydessä tekstiviestillä, Ellä toteaa.